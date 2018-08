Icevic y Atlantida inician esta noche la final de básquetbol mayor de Tegucigalpa

A las 6:30 de la tarde también jugará por la categoría C Magic vs Eagles, como duelo preliminar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes inicia la serie final del baloncesto mayor capitalino cuando se enfrenten por la categoría A, los quintetos de Icevic vs Banco Atlantida, por el trofeo de campeones de la legendaria Liga Mayor Nathanael López Fuentes.



El juego será a las 8:00 de la noche en el Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa y el costo de la entrada será de 30 lempiras, por lo que se invita a los amantes del deporte de las cestas para que acompañen este evento.



Pero eso no es todo, por el mismo precio podés presenciar a las 6:30 de la tarde, el duelo por la categoría C entre Magic e Eagles, que también está ya en sus instancias finales.