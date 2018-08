Las potencias aún no definen a su director técnico

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la escuadra de Costa Rica cerrando en estos días el fichaje del entrenador argentino Matías Almeyda, el mercado de cerebros en la Concacaf camina a fuego lento, sobre todo si pronto se viene ya una seguidilla de fechas FIFA.



De acuerdo a las informaciones que se manejan en Costa Rica, la esposa de Almeyda, Luciana García Peña, ya empezó a buscar casa para la familia y colegio para los chicos en San José, por lo que el bombazo del semestre estaría pronto a definirse de forma oficial...



México y EE UU

En cuanto a los grandes del área, México sigue siendo una caja de sorpresas. Tras el anuncio de no renovación al colombiano Juan Carlos Osorio la FMF tenía como su favorito por unanimidad a Ricardo el Tuca Ferretti, el DT de Tigres que reconoció un contacto con las autoridades del Tri, dejándoles claro su negativa tajante.



En el vecino de la par, Estados Unidos sigue trabajando de forma interina el veterano Dave Sarachan, quien tiene la misión de ir probando a los juveniles con proyección de selección en el futuro del equipo de las barras y las estrellas; según informó el Diario As, el holandés Louis van Gaal (extimonel de Barcelona, Manchester United y la selección de Holanda) habría descartado una propuesta de la US Soccer.

En entrevista para Zomergasten, canal televisivo neerlandés, el técnico de 67 años declaró que en abril pasado recibió “una oferta de ensueño”, estableciendo que “era el trabajo ideal para él”; sin embargo, también manifestó que tuvo que rechazarla debido a que no le gustaría separarse de su esposa.

“Si estuviera solo en el mundo hubiera aceptado, pero no lo estoy. Mi esposa Truus dejó un trabajo de clase mundial por mí en 1997”.

Más de Centroamérica

En cuanto al resto de selecciones que generalmente compiten por un cupo en los mundiales, Panamá y Honduras siguen sin confirmar a sus nuevos entrenadores.



Los nombres de Dunga y óscar el Machillo Ramírez suenan fuerte en los pasillos de la Federación Panameña, mientras en la Federación de Fútbol de Honduras todavía no hay nada claro y los candidatos solo se manejan a nivel de prensa. Alexis Mendoza, asistente técnico de Reinaldo Rueda rumbo a Sudáfrica 2010, ha sido incluido en la lista de potables técnicos en el aura de la Bicolor.



Por lo demás, Carlos de los Cobos ya formó su cuerpo técnico para dirigir a la Selecta de El Salvador: su hermano Sergio de los Cobos será su AT y Fernando Guerra su preparador físico.



En Nicaragua, el costarricense Henry Duarte sigue armando la base para que la escuadra pinolera siga creciendo, después de disputar el año pasado la Copa Oro. Guatemala, mientras, ha sido habilitada por la FIFA para volver a jugar partidos oficiales, luego del castigo impuesto por la falta de apoyo de los clubes a una comisión normalizadora impuesta tras el famoso caso FIFAgate.

El experimentado Walter Claverí será el que asuma el mando de la Franja en su nueva aventura...