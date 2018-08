La libertad de expresión en Honduras es muy compleja... Hay varias posturas

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sociedad hondureña está polarizada debido a diversos acontecimientos que se han registrado en los últimos años. Eso se extiende hasta la libertad de expresión y a la cobertura periodística.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio a conocer en entrevista con EL HERALDO sus puntos de vista sobre este y otros temas. A continuación la entrevista.

¿En términos generales cómo ve la libertad de expresión en Honduras?

Nosotros decidimos catalogar que la situación de libertad de expresión en Honduras es muy compleja porque existen distintas posiciones, líneas editoriales y una pluralidad de medios. Por lo tanto, uno no puede decir que esté suprimida la libertad de expresión, para nada, pero sí me parece que el ambiente para ejercer la libertad de expresión es muy complicado por varios factores.

¿Cuáles son esos factores?

El primero tiene que ver con la violencia contra periodistas que proviene de varios actores. Por ejemplo, en el marco de las protestas se han documentado agresiones aún estando yo aquí en Honduras.

Agresiones de fuerzas policiales a periodistas que cubren las protestas, esto sucedió en el contexto post electoral y también ahora con una sociedad polarizada. La protesta es parte del derecho de la libertad de expresión y se debe cubrir esa protesta por los comunicadores sin sufrir represalias.

Otro factor es el que tiene que ver con el derecho penal, para de algún modo dilucidar conflictos entre la libertad de expresión y la reputación.

Luego hay una tendencia a que cualquier problema de falta de diálogo, de polarización se quiera solucionar con una ley que criminaliza la libertad de expresión. Allí está la ley de terrorismo que prácticamente podría abarcar cualquier crítica al gobierno que considerara que lo pone en riesgo o lo desestabiliza.

¿Las redes sociales pueden considerarse como un derecho humano para comunicarse?

Las redes sociales son plataformas para ejercer la libertad de expresión. No hay duda que estamos ante una revolución, hace quince años los únicos que tenían la libertad de expresar sus ideas en público eran periodistas, políticos, académicos, columnistas.

Yo creo que eso es positivo y obviamente no desconozco que hay retos. Siempre hay enemigos de la democracia y enemigos de la libertad de expresión y por ejemplo la diseminación de información falsa que no son los medios de comunicación tradicionales sino que se inventan medios de comunicación, inventan noticias y eso genera una distracción en el debate porque el debate es buscar la verdad y no desinformar a la gente para que se confunda.

¿Y en ese renglón donde se calumnia a través de las redes sociales no se le puede poner un alto?

Tenemos que ver cómo porque es un tema que tiene dos o tres años y que hoy ha sido conceptualizado y estamos viendo cómo hacerlo. Yo tengo claro cómo no se hace. No se hace con censura, no se hace con filtros, no se hace con mayores penas o sanciones penales, porque eso sabemos en qué termina. Termina en el que tiene el poder de sancionar y de filtrar va a usarlo para sus intereses.

Yo creo que hay que llamar la atención a las redes sociales porque las empresas son empresas en definitiva y tienen responsabilidades y tienen dinero. Es por eso que tienen que invertir en darle transparencia a las redes, tienen que invertir en avisar a la gente o dotarla de herramientas para que pueda hacer la curaduría de la información y pueda avisar que esta información es falsa.

¿Eso es similar en los países de Centroamérica y en América del Sur?

Este es un problema que está en el mundo, No es solo de la región. El Reino Unido acaba de sacar un informe sobre la injerencia en las elecciones. Estados Unidos tiene una investigación parlamentaria en este momento, en México hubo una denuncia en las elecciones y en Colombia durante el plebiscito por la paz. Yo creo que es interesante que la Organización de los Estados Americanos (OEA) haya decidido en una resolución que esto se aborde de manera regional.

¿Cómo podemos dimensionar las amenazas contra fotógrafos y comunicadores parte de la Policía?

Esos son hechos graves porque hay una discusión en Honduras ya que hay una represión en la protesta y esa represión se extiende a los comunicadores, a los periodistas, a los fotógrafos y camarógrafos para que no cubran o no muestren lo que está haciendo la Policía.

Entonces es como un círculo que hay que cambiar si queremos que Honduras supere esta situación y para eso los cuerpos de seguridad tienen que entender que los periodistas están allí para cumplir con una tarea esencial que es de informar lo que está pasando.