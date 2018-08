"El Señor de los Cielos" en escándalo por acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -Semanas después de que se conociera que el actor de "El Señor de los Cielos" tiene una rara enfermedad, por la cual fue puesto en coma en la serie, se filtró que pudo ser una estrategia de la producción para frenar un escándalo contra Rafael Amaya.



El actor mexicano fue denunciado por su compañera, Isabella Castillo, por supuesto acoso sexual.



Miembros del equipo de grabación comentaron a medios de prensa que Amaya, llegó a asumir tanto su personaje que habría agredido a la joven de 23 años de edad.



Alberto Rodríguez, asistente de la casa productora de la serie, relató que "Aurelio Casillas, el famoso personaje de ‘El señor de los Cielos’, se apoderó de Rafael Amaya y eso le está costando caro. No recuerdo el día preciso, pero en mayo, Rafael y el elenco que estaba grabando tuvo un receso para comer y de pronto se oyeron voces de personas discutiendo. Era Rafael y una actriz de la que omito su nombre, porque no me ha dicho que hable por ella”, explicó.



El actor le dio un beso en la boca sin permiso de la actriz, y ella reaccionó con una bofetada y comenzaron a discutir, según relató Rodríguez.



