A qué hora y por dónde ver los juegos de Liga Concacaf que definirán los clasificados a cuartos de final

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes se comenzarán a conocer los clasificados a los cuartos de final de la Liga Concacaf 2018 cuando arranque los juegos de vuelta de la ronda 1, con ventaja hasta ahora de Motagua, Árabe Unido, FAS, Universitario, Franciscain, Portmore United, Tauro y Herediano por haber ganado en la ida.



Este martes se registrarán los siguientes juegos



Belmopan Bandits vs Motagua (0-2)

Hora: 6:00 PM

Estadio: Isidoro Beaton

Ciudad: Belmopán, Belice

Por TV: TSi (TVC) / Fox Sports

Por radio: radio HRN

Pérez Zeledón vs FAS

Hora: 8:00 PM

Estadio: Alejandro Morera Soto

Ciudad: Alajuela, Costa Rica

Por TV: Teletica / Fox Sports

Por radio: Monumental, Columbia

Universitario vs Diriangen

Hora: 8:00 PM

Estadio: Muquita Sánchez

Ciudad: La Chorrera, Panamá

Por TV: TV Max / Fox Sports

El miércoles se registrarán dos partidos



Walter Ferreti vs Franciscain

Hora: 6:00 PM

Estadio: Eladio Rosabal Córdero

Ciudad: Heredia, Costa Rica

Por TV: Fox Sports

Santa Tecla vs Herediano

Hora: 8:00 PM

Estadio: Cuscatlán

Ciudad: San Salvador, El Salvador

Por TV, Repretel (Costa Rica), TSC (El Salvador), Fox Sports

Por Radio: YSKL

El jueves se cierra la jornada con tres juegos



Portmore United vs Santos Guápiles

Hora: 5:30 PM

Estadio: Independence Park

Ciudad: Kingston, Jamaica

Por TV: Fox Sports

Real España vs Tauro

Hora: 8:00 PM

Estadio: Olímpico

Ciudad: San Pedro Sula, Honduras

Por TV: TSi (TVC), Fox Sports

Por radio: radio América

Arnett Gardens vs Árabe Unido

Hora: 8:00 PM

Estadio: Independence Park

Ciudad: Kingston, Jamaica

Por TV: Fox Sports

Motagua en caso de avanzar, se mediría ante el ganador de Portmore United de Jamaica vs Santos Guápiles de Costa Rica, en tanto que Real España lo haría ante el ganador de la serie entre el Franciscain de Martinica y el Walter Ferreti de Nicaragua.