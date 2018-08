Anuel AA y Ozuna arrasan con el nuevo videoclip "Brindemos"

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Los artistas puertorriqueños Anuel AA y Ozuna unieron su talento para deleitar a sus fanáticos con el nuevo videoclip "Brindemos".

Esta canción es parte del primer disco que graba Anuel AA después de salir de la cárcel. En YouTube el material audiovisual ya acumula más de cinco millones de reproducciones.

El tema es el single oficial del álbum "Real Hasta la Muerte", que actualmente lidera la lista Top Latin Albums.

"Yo soy intocable como Pablo en Medellín. Yo nunca voa' matar a un hermano como Caín", dice parte del estribillo.

Condena

Anuel AA fue condenado a prisión por un tribunal de Puerto Rico el 19 de julio de 2017.



Anuel AA estaba preso en la cárcel federal de Guaynabo, Puerto Rico cuando fue arrestado junto a tres acompañantes. En total les decomisaron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones.



Antes de escuchar el veredicto, Enmmanuel Gazmey Santiago dijo que su peor miedo era que su hijo de tres años pensara que lo había abandonado. También expresó estar arrepentido.



"Estoy aquí en veldá, en veldá, por creerme que me las sé to´as, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo".



Los temas del cantante no suenan en la radio comercial debido al alto contenido violento en la letra de sus temas.



