Retienen a expresidente Manuel Zelaya Rosales en el aeropuerto Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue retenido la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Toncontín de la capital de Honduras.



El exparlamentario tuvo problemas al intentar salir de Honduras hacia Bolivia por no presentar el carné de vacunación contra la fiebre amarilla.

En declaraciones a HRN, Zelaya dijo: "Uno para la fiebre amarilla se vacuna solamente una vez en la vida, yo estoy vacunado y he estado saliendo todos estos meses, pero ahora me dicen que no".



Manifestó que le dijeron: "Si no trae su carnecito presidente aunque traiga el pasaporte no puede salir".

Explicó: "El carné no lo traje porque ya estoy registradom voy a ir al centro de salud a volver a reactivar mi resgistro porque ya estoy vacunado."

