Las fuertes críticas que recibió Katheryn Banegas en el cuarto concierto de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Katheryn Banegas logró posicionarse, una vez más, como una de las concursantes más fuertes de La Academia, pero el jurado le pidió más en sus presentaciones.

Interpretando uno de los éxitos de la famosa Lupita D´Alessio, la sureña se lució en el escenario en su cuarto concierto.



Sin embargo, tres de los cuatro jurados le pidieron que se retara y que no se confiara.



El primero en dar su opinión fue el famoso Juez de hierro, Arturo López Gavito, quien ha mostrado que Katheryn es una de sus favoritas; "Sabes qué pasa, que ya te vimos haciendo eso, ya te vimos cuatro veces diferentes y tú eres una de las dos o tres voces más importantes que tiene este proyecto", expresó.



Agregó: "Tienes que trabajar para superarte, porque lo que haces ya no asombra, entonces hay cosas por hacer, rétate simplemente a tí".



Por su parte, el cantante Edwin Luna le dijo que gritó mucho durante la presentación porque se estaba esforzando de más su garganta. "Siento como si estuvieras cantandola en la sala de tu casa, así como muy relajada, como si se te hubiera olvidado que estás en una competencia".



En su comentario, Horacio Villalobos dijo que no le gustó para nada la interpretación de la catracha.



La última en dar su opinión fue Edith Márquez, quien no coincidió con sus compañeros. "Mira Katheryn, creo que para interpretar este tema se necesita tener mucho valor".



"Honestamente estaba con miedo sobre qué iba a escuchar y a mí sí me transmitiste; creo que entre a tu corazón, cantaste con el alma y cantaste con esa garra que no te había visto en las galas pasadas. Y en lo personal me encantó y te felicito", concluyó diciendo Márquez.