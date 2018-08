Gobierno activa plan de emergencia por sequía en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno activó este lunes un plan de emergencia por la fuerte sequía que afronta Honduras, principalmente en la zona denominada corredor seco.

El presidente Juan Orlando Hernández, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ejecutaron este día una reunión junto a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para determinar qué hacer ante esta situación.

"Debido al impacto que ha provocado la sequía, producto de la canícula durante el presente año, el Gobierno de la República buscará activar un plan de emergencia para asistir a unas 16 mil familias de 41 municipios en el corredor seco", escribió en su cuenta de twitter, Lisandro Rosales, titular de Copeco.

En el encuentro presentaron un informe que activó el sistema nacional de emergencia en el sector agroalimentario.

EL HERALDO conoció que en el corredor seco se perdieron 1,000,000 de quintales de maíz, lo que representa el 80% de la producción esperada, sin embargo en conferencia de prensa, el mandatario Juan Orlando Hernández dijo que se había perdido el 82% del maíz sembrado y el 83% del frijol.



Hernández especificó que en el resto del país las pérdidas son de 17% y 10% de los granos básicos.

Detalló que la sequía no afectará al país sino a largo plazo, pero que ya han identificado al menos 16,000 familias perjudicadas por la canícula.

"No impacta de manera inmediata porque el productor ya tiene su silo y allí almecena el maíz y el frijol. El impacto es para el próximo año, pero eso no quiere decir que en algunos casos no haya impacto de fuertísimo plazo", indicó Hernández.

El mandatario también anunció la creación de un equipo que ayudará a dotar de alimentos a las familias afectadas por la sequía, que incluirá personal de la Secretaría de Salud y Educación para monitorear con el impacto que ocasiona en los niños.

EL HERALDO reveló que los municipios ubicados en el corredor seco se ven afectados por la sequía, que deja hambruna entre los hogares.

Según la información, las pérdidas en el municipio de Orocuina superan el 80%. Algunos de los pobladores decidieron cortar las matas, otras prefirieron que el ganado se las comiera.

Datos de la SAG señalan que cerca de 65,000 familias han sido afectadas por la canícula, es decir al menos 400,000 personas que viven en el corredor seco.

@lisandrorosales "Debido al impacto que ha provocado la sequía, producto de la canícula durante el presente año, el Gobierno de la República buscará activar un plan de emergencia para asistir a unas 16 mil familias de 41 municipios en el Corredor Seco" . pic.twitter.com/we252yBo5B — COPECOHONDURAS (@COPECO_HONDURAS) 6 de agosto de 2018