Marlon Tábora sobre TPS: Una solución permanente ha sido la prioridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El proceso electoral de noviembre en Estados Unidos será clave para los hondureños inscritos en el Estatus de Protección Temporal (TPS).



EL HERALDO conversó con Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, para conocer su análisis respecto al futuro de los connacionales en su última inscripción legal como tepesianos.



Hoy se vence el período de inscripción al TPS. ¿Cree que hay hondureños que por temor a brindar sus datos no hicieron el proceso?

Posiblemente sí, pero como hemos venido insistiendo la única forma en que nosotros podremos ayudarles es si tenemos información de ellos, seguramente los que se registren y sigan legales en este país serán los que al final del proceso tendrán una opción real de obtener un estatus permanente, porque su historial les dará una ventaja comparativa ante aquellos que nunca han estado legales.



¿Está en el Congreso de Estados Unidos la última opción para los tepesianos?

El TPS para los hondureños fue cancelado en mayo pasado, por lo tanto en este momento preciso la única alternativa visible es la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos decida aprobar una reforma migratoria integral que permita al menos a los anteriores beneficiarios del TPS, acogerse a una nueva solución. Por esa razón el proceso electoral de noviembre es clave, porque al final la reforma migratoria es más ya un tema político que un tema legal.



¿Se puede esperar una deportación masiva de tepesianos después del 5 de enero del 2020?

Logísticamente es casi imposible que las autoridades norteamericanas puedan hacer la deportación de todas estas personas al mismo tiempo, lo que no significa que no vayan a comenzar a hacerlo, basado en nuestras pláticas con las autoridades ellos siempre se enfocarán mayoritariamente en aquellos que hayan violentado la ley y tengan cuentas pendientes con la justicia, pero hay que tomar en cuenta que varios hondureños tomarán decisiones personales y otros que encontrarán salidas legales.



¿El gobierno de Honduras aboga por la solución permanente?

La lucha por buscar una solución integral para nuestros compatriotas es y seguirá siendo una prioridad, vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la comunidad y otras organizaciones de sociedad civil que apoyan el tema, para hacer toda la incidencia política que sea necesaria para alcanzar ese objetivo.



¿Cuál es el balance general que deja el TPS?

TPS ha dejado cosas buenas para el país en términos de generación de empleo y riqueza para compatriotas que migraron a Estados Unidos.