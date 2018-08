Marco Tulio Cartagena: "Con Ham comienza el atraso de la reforma agraria en Honduras"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante seis meses de 2009 dirigió la toma del Instituto Nacional Agrario (INA), del cual fue su subdirector y conoce al dedillo la problemática de esta institución y las interioridades del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

Marco Tulio Cartagena es un discapacitado dirigente campesino que ahora está alejado de la política y aceptó hablar con EL HERALDO. A continuación sus declaraciones.

¿Por qué el Muca no paga las tierras que en 2010 le dio el gobierno, que le avaló un millonario préstamo en Banhprovi?

Ahí hubo errores en la parte de los precios, esas son deudas grandes.

¿Usted considera justo que el pueblo a través de Finanzas, como aval solidario, esté pagando esa deuda?

No es justo. Incluso, dentro de esos grupos a los que les dieron tierras hay gente que ya era beneficiaria de la reforma agraria. El INA no lo supo clasificar. Ahí hubo muchos errores en la administración. El gobierno debe renegociar los plazos porque no debe haber condonación.

¿Cuál es el origen, a su criterio, de la crisis del INA?

Porque no hay una definición de impulsar el proceso de reforma agraria, el departamento de Titulación de Tierras no tiene fondos, está paralizada la titulación. Los agrónomos no pueden salir al campo. No hay coordinación en las institución para impulsar la reforma agraria. También está paralizada la organización campesina, no hay renovación de empresas asociativas. Esto es importante.

¿Hay política agraria actualmente o nunca ha habido en ningún gobierno?

Hoy el INA lo poco que tenía de apoyo está paralizado, los trabajadores tienen como cuatro años que no les pagan sus vacaciones.

¿Cómo califica la administración de César Ham en el INA?

Desde su período empezó el atraso porque disminuyó el trabajo de la reforma agraria, tuvo mucho conflicto con los trabajadores.

¿Pero Ham era un hombre de izquierda, por eso lo pusieron para que se identificara con los campesinos?

Una cosa es decir lo que era, pero ya en acción no lo hizo, a pesar de que le dejamos un buen presupuesto