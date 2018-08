La primera publicación de Demi Lovato tras ser hospitalizada por sobredosis

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Este domingo 4 de agosto la cantante Demi Lovato realizó su primera publicación en Instagram tras ser hospitalizada en una clínica de Los Ángeles por sobredosis, hace un par de semanas.

En la publicación Lovato se sinceró con sus seguidores sobre su problema con las adicciones.

VEA: Las últimas fotos que Demi Lovato publicó en Instagram antes de ser internada por sobredosis

"Siempre he sido transparente sobre mi viaje con la adicción. Lo que vivo aprendiendo es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no he hecho", se lee en el mensaje publicado en inglés.

"Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. Con mis fanáticos, estoy eternamente agradecida por todo el amor y apoyo que me brindaron durante la semana pasada y más allá. Los pensamientos y las oraciones positivas de ustedes me han ayudado a navegar a través de este momento difícil", continúa diciendo Lovato en su mensaje.

Pero los agradecimientos también fueron para su familia que le han apoyado en este difícil momento de su vida.

"Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal de Cedars-Sanai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría aquí escribiendo esta carta a todos ustedes".

Por último la intérprete de "Sober" señala que "ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que me han demostrado nunca lo olvidaré. Adelante, hasta el día en que pueda decir que salí del otro lado".

"Seguiré luchando", Demi Lovato