EN VIVO: El festival de Lollapalooza Chicago 2018; presentaciones de Lil Uzi Vert, Gucci Mane y Portugal. The Man

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Este domingo 5 de agosto es el último día del festival de Lollapalooza Chicago 2018, que se realiza en Grant Park, Illinois, Estados Unidos.

El evento músical ha cumplido con las expectativas, pues su organización durante estos cuatro días ha sido impecable.

El festival inició el jueves 2 de agosto con las presentaciones de Camila Cabello, Travist Scott, Bruno Mars, The Weekend, Dua Lipa, Galantis, Zedd, Artic Monkeys, The National, Post Malone, Tyler, The Crator, Vampire Weekend, Jack White, entre otros.

Para hoy se tiene programada la participación de Lil Uzi Vert, Gucci Mane, Portugal. The Man, Playboi Carti y muchos más.

Es show se transmite por tres canales diferentes, aquí te dejamos la programación de cada presentación



Channel 1

2:10 PM CT The Regrettes

2:50 PM CT Jessie Reyez

3:35 PM CT Anderson East

4:30 PM CT Lykke Li

5:30 PM CT Gucci Mane

6:35 PM CT Portugal. The Man

7:40 PM CT Lil Uzi Vert

8:45 PM CT Jack White



Channel 2

2:10 PM CT The Coronas

2:40 PM CT Durand Jones & The Indications

3:30 PM CT Kali Uchis

4:30 PM CT The Vaccines

5:30 PM CT Knox Fortune

6:15 PM CT Sabrina Claudio

7:00 PM CT Manchester Orchestra

8:00 PM CT Chromeo

9:00 PM CT ODESZA





Channel 3

2:10 PM CT Freya Ridings

2:55 PM CT Space Jesus

3:55 PM CT Ekali

4:40 PM CT Herobust

5:40 PM CT TroyBoi

6:10 PM CT KAYZO

7:10 PM CT What So Not

8:10 PM CT Bazzi

9:00 PM CT Galantis