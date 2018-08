Acribillan a un joven en la colonia Edilberto Lozano de Choloma

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un joven de unos 25 años de edad fue asesinado la madrugada de este domingo en la colonia Edilberto Lozano del municipio de Choloma, zona norte de Honduras.



Según vecinos de la zona, a eso de las 3:00 AM de este día, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la calle, sin embargo, fue hasta en la mañana que descubrieron el cuerpo del hombre ya sin vida.



El fallecido aún no ha sido identificado, ya que aparentemente no era del sector. Este vestía una camisa gris con rayas, un pantalón jeans azul y tenis de color negro.



Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar a eso de la 6:00 de la mañana, tras recibir una llamada de que en el sitio habían asesinado a una persona.



Miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se hicieron presentes a la escena, donde realizaron las indagaciones del caso para encontrar indicios que los lleven a los responsables del hecho.



Minutos después el cadáver fue levantado por el personal de Medicina Forense, para ser trasladado hasta la morgue de la zona norte de Honduras.

De interés: Motociclista muere tras impactar con un vehículo en la carretera del Sur