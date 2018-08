Mánchester City y Chelsea se citan en primer gran evento de la temporada inglesa

LONDRES, INGLATERRA.- Mánchester City y Chelsea darán el domingo el pistoletazo de salida a la nueva temporada futbolística en Inglaterra con la disputa de la Community Shield en Wembley, entre el último ganador de la Premier League y el ganador de la FA Cup.



Los dos equipos cuentan con cuatro victorias en la Community Shield y buscan un quinto título.



Un título simbólico que no suele corresponderse después con lo que ocurre durante la temporada, ya que desde el Mánchester United en la 2010-2010, ningún ganador de la Community Shield logró salir campeón de la Premier League en la misma temporada.



Además, este año, por la disputa del Mundial de Rusia, algunas de las grandes estrellas de ambos equipos aún no se han reincorporado a los entrenamientos o lo han hecho recientemente, por lo que ambos equipos podrían alinear a varios jugadores jóvenes o menos habituales.



Ello no le resta interés a un partido que tendrá como gran novedad el estreno en el banquillo Blue del italiano Maurizio Sarri, que dejó el Nápoles para sustituir a su compatriota Antonio Conte en Stamford Bridge.



Estreno de Sarri

¿Será capaz Sarri de hacer que el Chelsea, quinto clasificado en la temporada pasada, vuelva a luchar por el título que Conte conquistó en la 2016-2017?



¿El Mánchester City de Pep Guardiola volverá a ejercer el dominio de la temporada pasada?



Otro de los interrogantes para los aficionados Citizens es cómo encajará Guardiola al argelino Riyad Mahrez, el fichaje más significativo del campeón, en un ataque que ya tenía mucho talento.



Las opciones del argelino de comenzar como titular ganan enteros teniendo en cuenta que dos de sus principales rivales en la lucha por los puestos de mediapunta, el inglés Raheem Sterling y el belga Kevin de Bruyne, aún están disfrutando de las vacaciones tras participar en el Mundial.



El técnico catalán ya confirmó que Mahrez, que ha costado 78 millones de dólares, tiene muchas opciones de comenzar como titular, pese a que el pasado fin de semana tuvo que retirarse lesionado en un tobillo en un amistoso contra el Bayern de Múnich.



"Mahrez está bien. Tiene un poco de dolor, pero se entrenó anteayer y creo que podrá jugar (el domingo), dijo en la previa Guardiola, que se enfrentó en dos ocasiones la temporada pasada a Sarri cuando éste entrenaba al Nápoles.



Guardiola también se mostró encantado de reencontrarse con Sarri. "Estoy contento de que esté aquí, en la Premier League. Aprenderé mucho viendo a su equipo cada fin de semana. He visto ya tres partidos (de pretemporada) y el equipo ya juega de la forma que él quiere", destacó.



"Su estilo de juego es perfecto para el fútbol inglés. Creo que se verá un gran partido", añadió el catalán, quien no obstante apuntó que no se verá el verdadero potencial de ambos equipos por la falta de varios mundialistas.



Rumores sobre Courtois

Por parte del Chelsea faltan los campeones del mundo franceses N'Golo Kante y Olivier Giroud, el trío belga Eden Hazard, Thibaut Courtois y Michy Batshuayi, además del inglés Gary Cahill, aún de vacaciones. Además, el español Cesc Fábregas tiene unas molestias en la rodilla y es duda.



Por todo ello, Sarri ha sugerido que, al igual que hizo en los amistosos de pretemporada, alineará un equipo con varios jóvenes y uno de ellos podría ser Callum Hudson-Odoi, de 17 años.



"El partido será muy difícil por una razón: ellos llevan trabajando juntos dos años. Nosotros empezamos hace dos semanas y media", admitió el italiano, de 59 años y que nunca ha ganado un solo trofeo como entrenador.



"Quiero ganar porque es muy importante tener un trofeo inmediatamente, pero en este momento de la temporada es más importante el rendimiento" del equipo, ha explicado.



El encuentro llega además rodeado de rumores sobre el futuro de varios pesos pesados del vestuario Blue, como Courtois, Hazard o Willian.



Sarri se mostró confiado en que el extremo brasileño continúe en el club, aunque dejó en el aire el caso de los dos belgas, sobre todo el caso del arquero, que desea fichar por el Real Madrid.



El City debutará contra el Arsenal en la Premier League el próximo 12 de agosto, un día después de que el Chelsea se estrene con una visita al Huddersfield.

