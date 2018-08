Eugenio Derbez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hija Aitana

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Un día como hoy, hace 4 años, conocí a Aitana y me revolucionó la vida...", con esas palabras el actor mexicano Eugenio Derbez comenzó la felicitación de cumpleaños para su hija Aitana.

"No estaba en mis planes volver a ser papá. Nunca pensé salirme de mi zona de confort y empezar otra vez de cero... Y ahora agradezco infinitamente esta nueva oportunidad que me puso enfrente la vida, para tratar de corregir mis errores, para ser mejor papá, no sólo para Aitana, si no también para sus hermanos", continúa diciendo el actor de "No se aceptan devoluciones" en la publicación en el que también adjunto una foto cargando a su hija.

Para finalizar Derbez expresó todo la felicidad que siente de tener a bella Aitana en su vida. "Gracias princesa por llegar a nuestras vidas, porque gracias a ti, me reencontré en tus ojos. ¡Feliz cumpleaños Aitana! ¡Te amamos con toda el alma!".

La pequeña es producto de su relación con la también actriz Alessandra Rosaldo, con quien contrajo nupcias en el año 2012. Tan solo dos años después nació Aitana Derbez, en 2014, en un hospital de Santa Mónica, California. Es la menor de cuatro hermanos por parte de su padre.