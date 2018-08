Guillermo Kirkpatrick: Honduras me dio el primer disgusto en el fútbol

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Minuto siete de partido, Héctor Ramón “Pecho de Águila” Zelaya dominó el balón, doble pared, primero una larga con Porfirio Betancourt que la regresó, y la otra en corto con Prudencio “Tecate” Norales, el marco de frente, Joaquín Alonzo Gonzales trató de frenarlo imponiendo sus 1.90 metros de estatura sin éxito, “Pecho de Águila” se repuso, disparó a la derecha y Luis Miguel Arconada se lanzó al palo contrario, ¡Gooooool de Honduras! Toda España enmudeció, en su propia casa, en el Mundial de 1982 eran sorprendidos por Honduras, el país que un día fue una de sus colonias en el bello continente americano.

El gol más recordado en la historia del fútbol hondureño, y el primer disgusto futbolístico que atravesó por la retina, subió al cerebro y bajó al corazón de un chaval español de apenas 15 años llamado Guillermo Kirkpatrick.

Hoy en día, ese pequeño chaval, aficionado del fútbol, es el recién nombrado embajador de España en Honduras.

La pasión por el fútbol sigue corriendo por sus venas, al punto que descubrió en Honduras un nuevo talento, en el que recién debutó con gran suceso al ser el invitado en un programa de televisión y es: comentarista deportivo.

El diplomático conversó con EL HERALDO y mostró lo que hay más allá de llevar un traje formal y corbata, para conocer al hombre de familia, esposo, padre, bailarín, comentarista, jefe y amigo que además dirige con buen suceso desde hace nueve meses las relaciones bilaterales entre España y Honduras.

Sorprendió verlo como comentarista deportivo en la final de la UEFA Champions League, ¿fue esta su primera experiencia?

Sí, mi primera experiencia fue aquí, superbonita, nada de nervios y surgió luego de una intervención que hice en vivo, cuando pasé a saludar a Salvador Nasralla en la cabina de transmisión del Estadio Nacional, me puso los auriculares, ahí en directo, hice un par de comentarios, lo hice bien y me dijeron “¿por qué no se viene con nosotros a comentar la final de la Champions League que jugará Real Madrid?” y les dije “¡Encantado!”.

¿Y su desempeño en la transmisión fue criticada o recibió algunos elogios?

Mi esposa está gratamente sorprendida, dice que ha descubierto un talento nuevo en mí, mis amigos en Madrid me han criticado, me dijeron que fui demasiado diplomático en los comentarios, les dije: que queréis que diga, en directo en la televisión tienen que ser mensajes constructivos, dicen que quieren que sea más forofo (entusiasta).

Una cosa es hablar de fútbol y otra es jugarlo, ¿qué tal era como jugador?

Yo no he jugado (sonríe), bueno, jugábamos en el patio del colegio, pero yo era muy malo, me ponían en el centro del campo para que

no molestara.

¿Volante medio, con llegadas peligrosas?

Sí, porque a los malos los ponían en el mediocampo o atrás en la defensa, aunque en alguna ocasión corté el balón, ataqué y metí goles.

¿Recuerda a Honduras en el Mundial de 1982?

Recuerdo el Mundial de España sin duda alguna y el primer disgusto como aficionado al fútbol me lo dio Honduras, cuando nos empató.

Son nueve meses en Honduras, ¿está adaptado?

Mi adaptación fue rápida, el contexto cultural, idioma, todo eso ayuda, fue muy rápida.

¿Quiere decir que está acostumbrado por su carrera a cambiar de país?

Mi padre era diplomático, ahora está jubilado, por lo que viví gran parte de mi vida en el extranjero, de hecho dos tercios de mi vida los he pasado fuera de España, y en el hijo del diplomático, igual que en el padre, la principal virtud es la adaptabilidad.

Los niños son traviesos, ya sean hijos de diplomáticos o no, ¿recuerda travesuras o algún castigo?

No recuerdo alguno que me haya marcado, pero probablemente me castigaron de manera moderada, hay travesuras no confesadas, las hay (sonríe), pero para que sigan así me las tengo que llevar a la tumba.

¿Existirá envidia en las personas al imaginar la vida de los embajadores?

No es envidia (frunce el seño), lo que hay es desconocimiento, no saben exactamente en qué consiste el trabajo del diplomático. El estereotipo hay veces es de ver al diplomático con una copa en la mano, recepciones, cocteles, no se lo imaginan trabajando, porque no acaban de entender el trabajo. Somos los representantes de nuestros países, transmitimos mensajes, protegemos a nuestros ciudadanos y empresas en los países, hacemos negociación si los países quieren firmar un tratado, informamos, gobierno, medios y aclaramos.

¿Todo es parte del trabajo que debe realizar?

No se crea usted que los diplomáticos ganan mucho, son funcionarios, todo esto que usted ve, casa, coches, personal, pertenece a España, son instrumentos que dan para poder llevar a cabo su trabajo, pero cuando nos toca regresar a nuestros países, tiene su casa, su coche, clase media diría.

¿Está casado?

Sí, mi esposa es japonesa.

¿Japonesa? ¿Cómo surgió ese amor entre dos culturas tan diferentes?

Yo estuve destinado como consejero cultural en Japón y mi esposa trabajaba en una empresa en relaciones publicas, nos conocimos en un acto, yo hablaba un poquito de japonés, pero no lo suficiente para comunicarme en ese idioma con ella, pero ella hablaba inglés, y ahora español, estábamos en la recepción, me la presentaron, charlamos, le hice varias preguntas y quedamos en reunirnos otra vez. Una mujer muy interesante, atractiva, al cabo de pocas semanas supe que había algo especial.

¿Y cuando visitó a los suegros hubo sorpresas?

Sí, hubo sorpresa, pero me conocieron, tengo una buena relación con ellos, que solo hablan japonés. Cuando los visito practico a fondo mi japonés (sonríe).

Alguien me dijo que son la mejor pareja que baila salsa en Honduras, ¿qué me puede decir de eso?

Exageró (sonríe), mi mujer bailaba salsa, yo bailaba salsa, tengo antepasados cubanos, tengo mucho en mí con la música latina, desde pequeño noté que me gustaba la salsa, bailaba más en el extranjero, y aquí hemos salido, hemos ido a academia, practicado, bailamos un poco más de lo normal, eso sí.

Aparte de fútbol, ¿practica más actividades?

Soy aficionado al buceo, me saqué la licencia en Japón, he practicado en Filipinas y Venezuela, aquí en Honduras todavía no hemos tenido tiempo, en septiembre vienen mis hijos y tenemos planificado conocer Islas de la Bahía.

Un día libre suyo en qué consiste, ¿duerme un poco más, se puede relajar?

No se crea que he tenido tantos días libres (sonríe), me gusta levantarme un poco tarde, 10:00 AM, aunque desde las 7:00 AM abro un ojo, tal vez pasear por la colonia, ver una película, ir a bailar, practicar salsa, quiero ir a ver el mercado del mayoreo.

Recién viene llegando (nueve meses), pero, ¿ya contempla cual será su destino luego de los cuatro años que cubra en el país?

Sí, llevamos nueve meses en Honduras y puedo quedarme cuatro años, después de cuatro regresaré a Madrid, bueno, me gustaría regresar a Madrid, y luego más adelante volver a salir a otro país, la vida es lo que nos pasa mientras estamos

haciendo planes.

¿Qué música prefiere disfrutar con amigos?

Música de la movida madrileña de finales de los años 70 e inicios de los 80, y la otra es la música latina, he estado destinado a Uruguay, Venezuela, Honduras, tengo mucho en mí con los

ritmos latinos.

¿Sus lugares preferidos de Honduras?

Las Ruinas de Copán son espectaculares, una experiencia fantástica, Comayagua, la Cooperación Española ha trabajado bastante en el centro histórico y están Tegucigalpa y San Pedro Sula