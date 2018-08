Según Jorge Luis Pinto el cuarto lugar con Honduras en Juegos Olímpicos lo hizo un mejor técnico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto no dudó el calificarse como "un mejor técnico ahora que hace cuatro años" cuando logró el octavo lugar en el Mundial de Brasil con Costa Rica, pues para él, ganar el cuarto lugar en Juegos Olímpicos de Río 2016 con Honduras "fue muy grande".



Pinto, seleccionador de Honduras entre 2015 y 2017, vivió una montaña rusa en Honduras y consiguió ese honorable puesto con la Selección de Fútbol de Honduras en los Juegos Olímpicos, pero se quedó eliminado del Mundial de Rusia 2018 en el repechaje ante Australia.



Pinto, se mantiene a la espera de poder fichar para una selección o club, se le ha vinculado para trabajar en Panamá, Ecuador, Egipto, China y Costa Rica. Y es en este último país donde algunos periodistas le están haciendo looby para volver con vistas al proceso 2022.



En entrevista para el diario La Nación en Costa Rica, Pinto indicó que "Costa Rica es un país que es atractivo para poder trabajar" y luego sumó ante las preguntas de los periodistas. "No voy a ir a pelear a nadie, no voy a ir a discutir con nadie, voy hacer mi trabajo de la mejor forma, de la mejor manera profesional”.

Jorge Luis Pinto celebra con Honduras tras vencer a Corea del Sur en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Foto: El Heraldo





Entonces le preguntaron si "¿se siente mejor técnico ahora que en el 2014?"



Entonces el DT santanderano respondió: "Claro. La vivencia y aprendizaje que he tenido ha sido muy grande. Lo de los Olímpicos con Honduras, de ganar un cuarto puesto, fue muy grande. El aprendizaje que he tenido durante este Mundial de ver a los equipos desde la tribuna ha sido un gran aprendizaje".