Ladronas quedan grabadas en vídeo cuando le sacan billetera a un hombre en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tres mujeres, vestidas con camisa blanca, despojaron de su cartera a un hombre en un restaurante de San Pedro Sula, Honduras, y su acción quedó registrada en vídeo.



El hecho ocurrió el jueves 2 de agosto de 2018, a eso de las 7:05 de la noche, cuando un grupo de amigos se reunió a compartir un rato juntos, sin percatarse de la presencia de las sospechosas.



Los ocho amigos, sentados cuatro de frente a los otros, no notaron que al lugar ingresaron tres mujeres con actitud sospechosa, una se sienta cerca de su víctima, mientras estira el brazo para extraerle la billetera de su pantalón, sin que éste lo note.



Tras haber logrado su cometido, la sospechosa le pasa la cartera a otra de sus cómplices para salir de inmediato sin ser detenidas.



No obstante, las amigas de lo ajeno no contaban con que su condenable acto quedaría grabado por las cámaras, por lo que ahora son buscadas por las autoridades.