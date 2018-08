El rapero Drake lanza vídeo oficial de su hit In My Feelings

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Drake presentó el videoclip oficial de su éxito mundial 'In My Feelings', en el cual aparece la estrella estadounidense de comedia, Shiggy.



Con tan pocas horas de su lanzamiento en la plataforma de YouTube, el material multimedia ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones.



La historia del clip comienza con Drake fuera de la casa de la famosa Kiki mientras intenta encantar a la mujer con un suave discurso; justo cuando comienza a progresar, la madre de Kiki aparece y envía al rapero a que siga su camino.



La pista impulsada por el #InMyFeelingsChallenge o el #KikiChallenge como se llama, fue iniciada por Shiggy, quien desafió a una gran cantidad de usuarios de Instagram con el hashtag #DoTheShiggy a publicar sus propios vídeos de ellos haciendo el baile.



Por su parte, la producción de la melodía 'In My Feelings' ya está logrando cautivar a muchos de los fans del artista, pues muchos han asegurado en redes sociales que vale la pena ver el clip.



Vea aquí el vídeo oficial de 'In My Feelings':