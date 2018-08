Glenda y Antonio se dan el sí por segunda vez en las bodas gratuitas de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Glenda Rodríguez y Antonio Oliva se conocieron en España , ella es hondureña y él oriundo del país europeo.



Glenda viajó a España en busca de empleo pero al no encontrar oportunidades decidió retornar a Honduras, pero no contaba con que el corazón de Antonio ya le pertenecía.



De manera que ambos tomaron vuelo desde el continente europeo para llegar a territorio catracho.



"Mantuvimos 7 meses de novios y tenemos nueve de relación, nos casamos en Talanga pero no registraron nuestro matrimonio, hoy venimos a casarnos por segunda vez", expresó colmada de alegría la señora.



Antonio es misionero y su compañera de vida le apoya en su camino solidario.



" Yo a ella le amo mucho, no he dejado de quererla, la amo", nos compartió con un dulce tono de romance el contrayente.



Glenda y Antonio se unieron a 69 parejas más que hoy se dieron el sí en la primera celebración de las bodas gratis del mes de agosto que realiza la comuna capitalina. Se espera que durante este mes dedicado a la familia sean 350 parejas las que contraigan nupcias.