WhatsApp anuncia que lanzará dentro de poco el modo Picture in Picture para Android

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El servicio de mensajería WhatsApp anunció este viernes que dentro de muy poco sus usuarios del sistema operativo Android podrán disfrutar del modo Picture in Picture, el cual les permitirá ver vídeos en medio de una conversación.



Los fanáticos de esta aplicación con el sistema operativo iOS (Apple) cuentan con esta función desde hace mucho tiempo, pero los usuarios de WhatsApp para Android aún no, así lo informó el portal de Adslzone.net



Vea: WhatsApp anunció que sus usuarios Business deberán de pagar por enviar mensajes



El modo Picture in Picture de esta app, permiterá que sus usuarios puedan reproducir un vídeo que ha sido compartido por otro contacto durante una conversación, para lo cual solo se necesitará una parte de la pantalla del dispositivo móvil, sin interrumpir los mensajes.



La compañía de Mark Zuckerberg, Facebook, empresa dueña de este servicio de mensajería no ha revelado la fecha exacta del lanzamiento de esta función para Android, aunque se sabe que la versión beta de WhatsApp liberada recientemente en Google Play, esconde en su código la funcionalidad.



El modo PiP para Android, funcionará con vídeos de YouTube e Instagram, pero podría ser que sean agregadas otras plataformas. Esta herramienta será básicamente una pequeña ventana flotante.