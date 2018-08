Selección de fútbol de Honduras es la única de Concacaf sin partidos para septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras es la única de Concacaf que no tiene (hasta ahora) partidos de fogueo o competencia durante las fechas FIFA del mes de septiembre. Aún en proceso de escogencia de entrenador para el equipo nacional, en Fenafuth dicen que no hay prisa.



"Nuestro objetivo es el inicio de la eliminatoria para el Mundial de 2022 en septiembe de 2019, no es que no tengamos prisa por contratar al entrenador, pero estamos buscando el perfil ideal que todos queremos", dijo el abogado José Ernesto Mejía, secretario general de Fenafuth.



Mientras el proceso de selección del próximo entrenador de Honduras pasa, el resto de selecciones tienen adelantado ya sus programas de trabajo.



Por ejemplo, Guatemala que ha salido de una dura sanción que le marginó del plano internacional por dos años, se medirá el 7 de septiembre en Los Ángeles ante Argentina, que será dirigida por Pablo el Payasito Aimar.



Costa Rica, en tanto, recién salió del proceso de Rusia 2018, y ha nombrado interinamente a Ronal González, para disputar dos juegos en Asia ante Coreal de Sur y Japón (una gira que hizo Honduras en mayo pasado).



Los gigantes de Concacaf, pese a no tener entrenador nombrado de manera oficial, ya tienen programado su calendario de competecia durante septiembre y octubre. México, que ha recibido la negativa del Tuka Ferreti tras la salida de Juan Carlos Osorio, se medirá ante Uruguay y aprovechará para echarse una "potra" con Estados Unidos, selección que al mando de Dave Sarachan jugará además en septiembre ante Brasil y en octubre jugará ante Colombia y en noviembre ante Inglaterra e Italia.



Finalmente, El Salvador estaría arreglando un partido ante Brasil en este septiembre, en tanto que Panamá irá a Venezuela.





Liga de Naciones

Otras selecciones de Concacaf comenzarán a tener participación internacional este septiembre mediante la Liga Concacaf. Por ejemplo, Canadá se medirá ante Islas Virgenes Estadounidenses, El Salvador se enfrentará a Montserrat, Nicaragua a San Vicente y las Granadinas y Belice a Bahamas. Y para seguirle la pista al Lobo Guevara, Puerto Rico se medirá ante San Cristóbal y Nieves.



Lo de Honduras

Honduras hasta ahora solamente tiene programado un partido para el 11 de octubre en Motjuic (Barcelona) ante Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, dijo que están buscando un rival europeo para ese mismo mes, además de que están muy cerca de firmar un duelo ante un grande Conmebol para noviembre.



"Queremos que el próximo entrenador de la Selección de Honduras dirija ya en Barcelona ante Emiratos Árabes Unidos, seguimos trabajando", dijo Mejía al respecto.