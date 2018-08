Falsa embarazada a su pareja: "Si no vas a ser mío, no vas a ser de nadie"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Basta con ver su rostro para darse cuenta que aún no sale del asombro por el engaño que le hizo la mujer que decía estar perdidamente enamorado de él.

La ciega entrega de su compañera de hogar fue tal que días antes de descubrirse esta historia que tiene tintes de misterio llegó a amenazarlo con un “Si no vas a ser mío, no vas a ser de nadie más”.

Se trata del militar Melvin Mendoza, quien ayer llegó a las oficinas del Ministerio Público en Danlí a interponer una denuncia en contra de su compañera de hogar Emnia Yasney Díaz Idiáquez (25).

La joven fingió un embarazo de gemelos para retener a su marido y luego, al no poder seguir sosteniendo la mentira, fingió la muerte de uno de los pequeños y hasta montó un sepelio, que en realidad era el de un muñeco. Sobre el otro bebé llegó a decir que quedó interno en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela.

EL HERALDO conversó con el sorprendido joven. Aquí sus impresiones:

¿Por qué ha venido a interponer una denuncia?

Yo no tenía ningún rencor con ella, pero desde que ella me amenazó con que yo no iba ha ser de nadie si no era de ella, desde ahí me puse preocupado... no quiero que me toquen a mi familia.

¿Esto ha sido un impacto fuerte para ustedes?

Sí, claro, es bien difícil, eso solo lo miramos en las películas, me imagino que se llevaba viendo mucha televisión.

¿Dónde se conocieron con Emnia Yasney?

La conocí en la residencial América, en Tegucigalpa, donde ella trabajó antes.

¿Cuántos años tenía de vivir con ella?

Teníamos como un año y ocho meses de vivir juntos.

¿Nunca se dio cuenta de lo que pasaba, la vio embarazada?

Sí, yo la miraba, pero no se cómo fingió eso, ni yo mismo me lo creo.

¿Se habían separado ?

Nos dejamos el 17 de junio (2018). Ella se fue de la casa de mis papás, donde yo la tenía viviendo.

¿Usted le ayudó económicamente durante el embarazo?

Sí. Yo le mandaba el dinero (desde Tegucigalpa) o se lo daba en las manos a ella. Les fui a comprar la ropita a los niños y todo lo que iban a ocupar los bebés.