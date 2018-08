Ariana Gale, joven que desea pintar una nueva Honduras que fortalezca la identidad nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un concurso de arte escolar fue suficiente para que la hondureña Ariana María Gale Reyes, de 17 años de edad, descubriera su pasión por la pintura.

De mediana estatura, pero con un enorme talento, la artista impone su presencia al describir con un cálido tono de voz cada una de sus obras, que le han abierto las puertas desde que decidió mostrarlo al mundo.



"Al principio solo fue una asignación, pero luego de ganar el primer lugar en la competencia, me apasioné por el arte y comencé a recibir clases en el estudio Venegas Art", dijo con mucha emoción la artista emergente.



En entrevista con EL HERALDO, Ariana recordó que inició a pintar hace seis años cuando tan solo tenía 11 y enfatizó que su trabajo está enfocado principalmente en la cultura lenca, en la que se inspiró luego de servir en varios programas de desarrollo social a las comunidades lencas en La Esperanza, Intibucá junto a sus orgullosos papás.



"Al identificarme con los lencas y su cultura, puse a andar mi talento artístico para pintar sus rostros, costumbres e historia", expresó la joven con una dulce sonrisa.



VEA: Rostros que revelan la grandeza y enriquecimiento de la cultura lenca



Agregó que el haber tenido la oportunidad de apreciar y sentir la vida de niños, jóvenes, ancianos y familias de una raza criolla inteligente, fuerte y celosa de sus tradiciones, fue suficiente para determinar plasmarlos en sus cuadros.



"Pinto a los indígenas de manera monocromática utilizando solamente los pigmentos blanco y negro, representando así la fragilidad de la vida humana", explicó Gale.



De igual manera, añadió que en su vestimenta, usa tonos característicos de su cultura -vivos y fuertes- que simbolizan nuestras tradiciones y costumbres.



El destello luminoso que emana de cada uno de los rostros en sus obras hace referencia a la luz que para Ariana vence a toda oscuridad y la esperanza de un futuro prometedor para toda la nación.





Ariana Gale terminando de pintar una de sus obras.







Conversar con Ariana Gale, sencillamente es soprenderse por la enorme imaginación que la inunda desde muy pequeña, pues en ocasiones, al momento de realizar sus incomparables lienzos los hace viendo fotografías de nuestros hermanos lencas y en otras, simplemente recordándolos cuando estuvo en sus tierras.



Una hondureña que sobrepasa fronteras

La talentosa catracha tuvo la coyuntura de llevar en septiembre de 2017 su exposición denominada "Rostros y Rastros" a Taipéi, Taiwán, donde pudo mostrar la riqueza cultural que Honduras aporta al mundo.





"Rostros y Rastros" siendo exhibidos en Taipéi, Taiwán.







La recién graduada del colegio Vida Abundante de Tegucigalpa, tomó esa experiencia en compañía de los también artistas hondureños Nora Buchanan y Julio Visquerra quienes la motivaron a seguir adelante en ese fantástico mundo colmado de color, ingenio, fantasía y sobre todo, pasión.



Una artista con muchos retos

"Me siento desafiada a hacer visible ante el mundo la vida, sacrificio y esperanza de un pueblo", expresó Gale Reyes a EL HERALDO.



Asimismo, mencionó que no será nada fácil, pero que está dispuesta a asumir ese enorme reto porque es su anhelo -más preciado- y acción que no quiere dejar caer en ningún momento de su vida; con el objetivo de que la sensibilidad y aprecio por el arte crezcan en nuestro país.



VEA: Los lencas, imagen de nuestras raíces en La Esperanza, Intibucá



El inicio de un sueño

Recientemente, Ariana recibió una beca por parte del gobierno de Taiwán, por lo que el próximo 18 de agosto, viajará para estudiar arte por cinco años.



"Mi compromiso como artista emergente y con la gran oportunidad de haber recibido una beca completa, es desde mi plataforma, pintar una nueva Honduras que fortalezca la identidad nacional", puntualizó.