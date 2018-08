Selección de Honduras jugará amistoso contra Emiratos en el estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El abogado José Ernesto Mejía confirmó que el partido amistoso entre la Selección de Honduras ante Emiratos en octubre se jugará en el estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona, España.



Dicho recinto fue casa del Espanyol hasta el 2009, que es cuando este club construyó su propio estadio, el cotejo se desarrollará el jueves 11 de octubre en una instalación deportiva que tiene capacidad para casi 56 mil personas.



Junto a este tema, el secretario de la Fenafuth mencionó que se está trabajando ya en la escogencia del nuevo técnico para la selección mayor y que ellos no han descartado un técnico nacional.



“Para este mes de agosto la comisión tendrá reuniones y ya se ha estado trabajando en eso, la idea es que para el partido de octubre ya se tenga al nuevo cuerpo técnico. El tema financiero es importante y la idea es que se tenga un presupuesto real, no está descartado un técnico hondureño pero la idea es traer un técnico capaz”.



Mejía confirmó también que miembros de la comisión de selecciones ya han tenido contactos con algunos candidatos aunque no precisó nombres.



“Han llegado currículum muy buenos e incluso de gente que tiene cinco años de no dirigir y de a poco se va acortado el listado, tengo entendido que ya se han tenido reuniones con algunos candidatos y acercamientos”.



Hasta el momento los currículum que tienen en Fenafuth y que los mismos federativos han confirmado son los de Gustavo Matosas, Héctor Cúper, Ramón Díaz y “Patón” Bauza.