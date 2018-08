La Selección de Honduras Sub-21 fue recibida con honores en Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los futbolistas y cuerpo técnico de la Selección Sub-21 de Honduras regresaron al país tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



A su llegada al aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa los jugadores fueron recibidos por el secretario de la Fenafuth José Ernesto Mejía que no dudó en darles las gracias por lo hecho en Colombia.



"Quiero agradecerles a todos por tener ese compromiso de poner en alto el nombre de Honduras, en especial a Carlos Tábora y su cuerpo técnico, cada uno de los jugadores que han dado lo mejor para traer una medalla al país", dijo José Ernesto Mejía.



La Selección Sub-21 de Honduras volvió a ganar una medalla den Juegos Centroamericanos y del Caribe 32 años después algo que se resaltó en la celebración.



"Es un honroso tercer puesto, algo que lograron usted para el bien del país, la Federación está muy orgullosa de todos usted y sabemos que vienen cosas grandes para cada uno", indicó Mejía.



Por su parte el técnico Carlos Tábora no dudó en darle las gracias al grupo de jugadores y resaltar el trabajo que se ha venido realizando con cada futbolista.



"Han sido muchos días de trabajo, pero gracias a Dios ya estamos en nuestra casa, estos muchachos no se han pulido conmigo vienen de un proceso desde muy atrás de las bases desde el programa de talento, centro piloto, desde las reservas y de los entrenadores valientes que le dan minutos en Liga Nacional", comentó Carlos Tábora.



Los jugadores no pudieron dejar de mostrarse muy contentos por lo vivido en Barranquilla donde lograron dejar en alto el nombre del país.