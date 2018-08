Georgie Welcome: "Motagua no nos quitará el invicto en Belice"

Georgie Welcome asegura que el Motagua no podrá quitarles el invicto en su cancha en Belice. Foto:El Heraldo /OPSA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua tras ganar el primer partido en la Liga Concacaf, el Belmopan Bandits, del hondureño Gerogie Welcome, cree que las águilas no podrán ganar en Belice, en el partido de vuelta.



"En nuestra cancha tenemos años de no perder y Motagua no nos va a quitar el invicto. Es posible clasificar. Quería anotar, iba atrás a recibir y desaproveché una oportunidad", mencionó el jugador.



El isleño asegura que se cuidarán de ellos mismos ante cualquier error, "como dicen en Belice, tenemos que ganarnos a nosotros mismos porque perdimos por errores nuestros atrás".

"No nos venimos a meter atrás, creamos tres oportunidades de gol en el primer tiempo. El 2-0 es el resultado más engañoso y no estamos muertos" dijo el atacante.



Además, tras la derrota de 2-0 ante Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el técnico Ken Gray de Belmopan dijo que "faltan 90 minutos y seguramente vamos a hacer algo en casa. No supimos aprovechar las oportunidades de gol que tuvimos en el partido. Anímicamente los jugadores están bien", sentenció.



El partido de ida para Motagua en la Liga Concacaf será el miércoles 07 de agosto a las 7:00 de la noche en el estadio del Belmopan Bandits en Belice.