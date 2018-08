Los 10 mejores doramas que están en Netflix y que te estás perdiendo (Vídeos)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Nexflix hay entretenimiento para todos, incluso para aquellos que aman las historias de amor o las series que prometen sacarte lágrimas. Entre tanta variedad hay entretenimiento coreano, conocido popularmente como "dorama".

¿Y qué es un dorama? Son series televisivas de imagen real, equivalentes a las telenovelas. Tienen una duración aproximada de entre nueve y 16 episodios y la trama es muy diferente a la que estamos acostumbrados en Latinoamérica.

Aclarado ese punto, te contamos sobre el abanico de contenido coreano existente en Netflix.

1. “Strong Girl Bong-soon”. Do Bong Soon no es una mujer común porque posee una fuerza excepcional. Este atributo le permite envolverse en un triángulo amoroso con su jefe y un amigo de la infancia. Bong Soon busca ocultar sus poderes y vivir una vida normal. Tiene 16 capítulos.

2. Chicos ante que flores (Boys Over Flowers, en inglés). Es uno de los doramas más famosos que existe. La trama gira en torno a una simpática joven que lucha por el amor en medio de diferencias de clase social. Es perfecta para iniciarse en la "ola coreana" porque promete hacerte llorar, pero también sacarte carcajadas.

3. Playful Kiss. Esta comedia coreana engancha desde el principio. En sus 16 capítulos hay toques de drama que giran en torno a un romance que parece no estar destinado. Una guapa chica, risueña y simpática se enamora de su popular compañero de clases.

4. Descendants of the Sun (Descendientes del Sol, en español). Un soldado, de carácter fuerte, se enamora a primera vista de una talentosa y guapa cirujana. Sus mundos son totalmente opuestos, pero parece que el destino tiene sus propios planes.

5. Black. Un ángel de la muerte que habita en un cuerpo humano se enamora de una dulce mujer. Su amor va en contra de las reglas del cielo así que es necesario que se unan para dejar atrás los oscuros secretos del pasado.

6. Oh My Ghost. ¡Recomendadísima para morir de risa! Una tímida joven, poseída por el espíritu de una chica que está buscando quien la despose, decide probar suerte con un arrogante chef. La historia atrapa desde el primer capítulo.

7. Operation Proposal. Esta serie coreana, de 16 capítulos, promete hacerte llorar de principio a fin. La serie sigue a dos amigos que se conocen desde la primaria pero que nunca se confiesan su amor por miedo a perder la amistad. El día de la boda de Yi-seul, Baek-ho quiere volver atrás en el tiempo para decirle que la ama, pero pronto se presenta una oportunidad de cambiarlo todo.

8. Good morning call. Protagonizada por Haruka Fukuhara y Shunya Shiraishi, se centra en la odisea que vive una estudiante que por fin consigue vivir en su propio apartamento y se frustra cuando se entera que tendrá que compartir toda la privacidad de su dormitorio con el joven más popular de la escuela. Tiene dos temporadas.

9. Hello My Twenties. Dos temporadas llenas de amistad y lecciones. Cinco universitarias conviven juntas con diferentes personalidades, metas y gustos (sobre todo por los hombres).

10. Un amor tan hermoso. Cuenta la historia de amor de dos amigos de la infancia: un chico genio, orgulloso de sí mismo y una chica linda con mucha energía. Son 24 capítulos que duran menos de una hora.