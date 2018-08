Motagua vs Belmopan Bandits se enfrentan en el Estadio Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Las Águilas quieren comenzar con el pie derecho la Concacaf League. En punto de las 8:00 de la noche Motagua se enfrenta ante el Belmopan Bandits de Belice.



Welcome se enfrentará ante sus excompañeros quienes esperan no tener sorpresas en el encuentro.



Estas son las alineaciones confirmadas

Motagua

19 Jonathan Rougier

31 Carlos Sánchez

2 Juan Pablo Montes

5 Marcelo Pereira

35 Cristopher Meléndez

16 Héctor Castellanos

10 Matías Galvaliz

8 Walter Martínez

34 Kevin López

11 Marco Tulio Vega

21 Roberto Moreira



Belmopan Bandits

1 Shane Orio

24 Trevor Lenon

7 Ian Gaynair

13 Dalton Eiley

15 Jeromy James

5 Héctor Martínez

6 Rilwan Salawu

10 Inri Gonzaga

11 Kahlil Velásquez

4 Rony Flores

9 Georgie Welcome