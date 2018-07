Marcial Solís: Las reformas no se realizan de la noche a la mañana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El ministro de Educación, Marcial Solís, calificó el 2018 como un año malo para Honduras, que está incidiendo de manera negativa en el sistema educativo.

Uno de los graves problemas que enfrenta el sector educativo es la baja en la matrícula del 2017 y 2018, según informes del “Sistema educativo hondureño en cifras” y el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE).

Para Solís, la disminución de la matrícula tiene que ver con la situación social que atraviesan las familias.

“El SACE nos va dando datos periódicamente que pueden subir y bajar, en este caso no avisa de la baja y no debe extrañarnos porque es un año malo para Honduras por muchas circunstancias que tienen que ver con la deserción estudiantil, que no tienen que ver necesariamente con el centro educativo sino que con su entorno, los problemas de violencia, la crisis que se generó con el transporte que afectan a los niños y sus familias”, explicó.

El ministro declaró que para revertir esta situación se deben unir todos los actores e instituciones interesadas en mejorar la enseñanza pública.

Aseguró que el sistema educativo viene en decadencia desde hace muchos años, por lo tanto no se pueden ver mejoras de la noche a la mañana.

“Las reformas educativas de este tipo no se hacen de la noche a la mañana, pero nosotros tenemos una hoja de ruta contemplada a partir del 2018 hasta el año 2030”, expresó en declaraciones a EL HERALDO en Comayagua.

Cambios

El funcionario informó que expandirán el programa de lectoescritura en las 18 departamentales de Educación con el propósito de mejorar la enseñanza del español en los estudiantes.

En ese sentido, formarán más docentes, instalarán bibliotecas públicas y firmarán convenios con instituciones colaboradoras.

Por los momentos realizan la entrega de cinco millones de libros a los centros educativos.

“Puedo decir que hemos estado repartiendo los cinco millones de libros de texto que hace muchos años no se daban en matemáticas, español y ciencias sociales que van mejorar la lectura y comprensión motora de los niños”, afirmó.

Y agregó que para el 2019 van a oficializar un cuarto bloque temático que tiene que ver con la formación en moral y cívica para incentivar los valores, la educación sexual y el riesgo climático, entre otros factores que no están contemplados en la currícula nacional, para continuar impulsando la merienda escolar, la cual ha llegado a más de 300 niños en este primer semestre del año lectivo.