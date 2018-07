Motagua, a dar el primer paso en la Concacaf League ante el Belmopan Bandits

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Con el traje de favorito y con el aprendizaje del Torneo de Copa en mente, las Águilas buscarán comenzar volando muy alto en la Concacaf League ante unos beliceños que pueden ser tan asequibles como peligrosos.

La cita de los motagüenses es a las 8:00 PM, cuando comienza su andadura frente al Belmopan Bandits. “Es un torneo internacional y esperamos dejar en alto el nombre de Motagua; esperamos empezar bien derecho”, avisó el entrenador del Mimado, Diego Vazquez.

Los octavos del torneo clasificatorio a la Concachampios 2018 entran en juego y los Azules buscarán hacer respetar el Nacional.

“Si bien aceptamos que el fútbol en Honduras es superior, el partido hay que jugarlo”, dijo la Barbie ayer en conferencia de prensa.

El Ciclón buscará estrenarse con un triunfo para caminar rumbo a la gloria en un torneo que ya fue ganado por un hondureño. Pero, en la previa de la batalla, a Diego no le hicieron gracia ni las obligaciones ni las comparaciones.

“El equipo que ganó este primer torneo (Olimpia) ni siquiera participa, entonces las comparaciones no son de la mejor manera. Vamos paso a paso, escalón por escalón. Vamos a trabajar todo el torneo pelota a pelota”, dijo la Barbie, quien no se fía de los Bandidos. Lejos de confiarse, el equipo Azul mira con recelo al escuadrón conocido por dos viejos conocidos: los catrachos Rony Flores y Georgie Welcome.

“Es un equipo rápido, si bien técnicamente no son tan fuertes, pero son rápidos. Todos los que están clasificados en este torneo es porque tuvieron muy buen nivel en su liga”, avisó Vazquez.

Y con Welcome y Rony a la cabeza, los beliceños afinaron sobre el césped del Nacional y dejaron en claro que no vienen de paseo a Honduras.

“Tenemos mucho respeto por Motagua; ellos están en su casa y van a querer imponer condiciones, pero en la cancha cualquier cosa puede pasar”, dijo el técnico Kent Gray.

Para ellos es vital no sufrir una goleada hoy para ilusionarse con la clasificación en el juego de vuelta que se jugará la otra semana en el Estadio Isidoro Beaton.

“Es un orgullo enfrentar a mi exequipo, tenemos fe de que podemos ganar; yo vengo a ganar”, dijo Georgie Welcome. El oriundo de Islas de la Bahía explicó que “es mejor enfrentar a un equipo grande como Motagua para demostrar qué también somos grandes”. El cancerbero Shane Orio, ex de Marathón, apuntó: “Sabemos que la presión la tiene Motagua”.

Motagua sabe de esas intenciones y por eso prepara su mejor cara para evitar otra sorpresa como la que sufrió en el inicio de la Copa. El Ciclón está listo y quiere soplar fuerte en su estreno en la Liga de Concacaf.