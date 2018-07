“Quise entrar al cuarto, pero no pude”

El Heraldodiario@elheraldo.hn

COMAYAGUELA, HONDURAS.-Meditabundo, con su mirada perdida en las cenizas en las que quedó reducida su humilde vivienda y con el dolor insuperable de la muerte de su angelito de tres años quedó don Gerardo Valladares, tras un fatídico incendio ocurrido la noche del domingo.

La infante Susan Miletzi Velásquez Valladares, de tres años de edad, murió arropada por las llamas dentro de su casa, en la colonia Berlín, de Comayagüela, en un extraño incidente.

“Juliana andaba en el baño, ella me gritó y yo salí para ver qué pasaba, pero cuando quise entrar al cuarto ya no pude, eran unas lenguas de fuego inmensas”, relató don Gerardo; mientras su voz se quebraba y sus lágrimas rodaron por sus mejillas.

La pequeña Susan estaba viendo televisión, acostada en su cama junto a su hermana gemela, pero al parecer, la otra niña, al ver el fuego salió del cuarto y logró llegar hasta donde estaba su madre y su abuelo. Contó don Gerardo que no se escucharon ni lamentos de la niña, porque el humo la habría asfixiado antes de que las llamas llegaran hasta donde estaba ella.

Lexy Velásquez, padre de la menor, relató que “cuando me vine de la casa, minutos antes de las 9:00 de la noche, ellas quedaban dormidas”. “Según me dice ella (Juliana), el único indicio es que ella prendió un espiral para los zancudos, pero más nada”, dijo Lexy Velásquez. “Para mí es lo más doloroso, departir con alguien minutos antes, toda la tarde pasé viendo películas con las dos y luego me dicen eso”, narró el padre de las gemelas.