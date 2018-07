Luis Miguel estaría interesado en la "Chica del Clima", Yanet García

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -La bella presentadora del clima Yanet García, podría ser la nueva conquista del cantante Luis Miguel.

Según la revista TVNotas, el ex de Araceli Arámbula, habría tratado de acercarse a la modelo mexicana a través de Jorge "El Burro" Van Rankin, amigo de ambos.

Tras la ola de rumores que se desató en diferentes medios mexicanos, el programa "Cuéntamelo Ya" no dudó en consultar a Yanet sobre el tema y esta aseguró que no ha habido ningún tipo de acercamiento con Luis Miguel.

"Hay muchos rumores, eh… No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música, claro", declaró la modelo.

Recientemente García indicó que había terminado con su novio, Douglas Martin, y desde entonces se han mencionado varios hombres como posibles enamorados de la "Chica del Clima". Entre ellos Luis Miguel.

En el 2015 Yanet García inició como presentadora del clima en el programa "Gente Regia", pero gracias a su gran talento frente a las cámaras ha logrado importantes ascensos. Actualmente trabaja para el programa "Hoy"de Televisa.