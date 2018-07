Hondureña Katheryn Banegas es una de las favoritas del "Juez de hierro" de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



La hondureña Katheryn Banegas volvió a apoderarse del escenario de La Academia, tras interpretar "¿Dónde está el amor?" de Pablo Alborán.



Desde el inicio del show, la sureña llamó la atención de los jueces, sobre todo la del famoso "Juez de hierro", Arturo López Gavito.



En este tercer concierto, el "duro" crítico felicitó a la catracha y hasta la puso de ejemplo para sus compañeros de competencia.



"Marian, así como Katheryn es como tienes tú que trabajar", comenzó diciendo en su comentario.



Seguidamente expresó: "Quisiera pensar cómo sería la manera de poderte motivar Katheryn para que la semana que entra hicieras todavía algo mejor".

Mira aquí fotos de la guapa hondureña



Agregó: "Tú, eres probablemente la mejor intérprete femenina que tiene este proyecto al día de hoy y eso conlleva una enorme responsabilidad que se llama reinvención".



Además, le dejó ver que en las cuatro presentaciones que la abogada ha tenido en el programa no ha tenido ninguna falla.



"Has sido constante, has tenido una voz magnífica, una gran capacidad interpretativa que te hace perfilarte así", le dijo.



"Rétate, rétate a ti misma para que lo que nosotros hemos visto al día de hoy, la semana que entra sea todavía mejor", cerró diciendo en su crítica.