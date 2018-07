Nicaragua: Daniel Ortega dispuesto a realizar un referendo para adelantar elecciones

MANAGUA, NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el domingo que está dispuesto a realizar un referendo para preguntar a los nicaragüenses si quieren o no adelantar elecciones para el 2019, como una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país.



El mandatario dijo para el canal de televisión estadounidense CNN en Español, que "le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Si la gente dice que sí, vamos a elecciones anticipadas y, si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude".

Vea: Congresistas de Estados Unidos piden renovar el TPS a migrantes de Nicaragua por crisis



En los últimos días, el representante de la Alianza Cívica en el diálogo nacional, Carlos Tünnermann, informó que “es un tema que lo hemos discutido, no se ha llegado sobre eso a ningún acuerdo a nivel de la alianza, está ahí, pero tiene muchos problemas. ¿Quién organizaría ese referendo o plebiscito?, con el actual Consejo Supremo Electoral no cabe hacer ningún referéndum, porque no tiene credibilidad”.



Por otra parte, según el último informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el número de víctimas mortales producto de las protestas en contra de Daniel Ortega desde el pasado 19 de abril, ronda las 448 personas.



Respecto a esto, el presidente de Nicaragua comentó que “estos datos que se manejan a través de organismos de derechos humanos, incluyendo la CIDH, no han sido depurados, no han sido verificados, simplemente son denuncias que han recibido y van sumando”.



El anticipo de las elecciones para el 2019 y el alto a las muertes violentas en las manifestaciones han sido algunas de las peticiones emitidas por varios países en el mundo, incluyendo al gobierno del presidente Donald Trump.