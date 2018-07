Congresistas de Estados Unidos piden renovar el TPS a migrantes de Nicaragua por crisis

WASHINGTON, EEUU

Siete congresistas de Estados Unidos pidieron al presidente Donald Trump renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, debido a la crisis que afronta el país hace más de tres meses.



La petición, firmada el 26 de noviembre, pide a Trump que “reconsidere su decisión de dar por terminado el Status de Protección Temporal designado a Nicaragua”, que el próximo 5 de enero de 2019 estaría orillando a los más de 5,000 beneficiados a regresar al país centroamericano.



Según indicó el congresista republicano, Mario Díaz-Belart, es responsabilidad de Trump reconsiderar la finalización del TPS debido a que en Nicaragua “la violencia y los disturbios continúan empeorando”.



“Como usted sabe, el 18 de abril, los nicaragüenses empezaron a protestar pacíficamente contra el Gobierno de (Daniel) Ortega, exigiendo el restablecimiento de sus derechos ciudadanos. En respuesta, Ortega ha desatado su Policía Nacional y turbas progubernamentales armadas, matando a cerca de 400 personas e hiriendo a más de dos mil, además de los muchos nicaragüenses que continúan presos y desaparecidos”, indica el documento.



“A la luz de esta violencia intolerable, creemos que los nicaragüenses que residen legalmente en Estados Unidos no deben ser enviados a esas inestables condiciones”, continúa el papel presentado directamente al presidente.



Los congresistas argumentan que es deber del gobierno de los Estados Unidos proteger las libertades fundamentales de los individuos, incluyendo la seguridad.



Ileana Ros-Lehtinen, una de las principales voces críticas del régimen de Daniel Ortega dentro del Congreso estadounidense y una de las responsables de las sanciones a funcionarios del gobernante sandinista bajo acusaciones de corrupción y violación a los derechos humanos, es otra de las asambleistas que firmaron la solicitud.



El TPS para Nicaragua fue cancelado el pasado 6 de noviembre de 2017, pues Estados Unidos consideró que el país centroamericano ya no tenía las condiciones por las que fue concedido el beneficio en 1999 debido al paso del huracán Mitch.



Estados Unidos también decidió cancelar el estatus temporal para Honduras, El Salvador y Haití, lo que ha provocado que decenas de personas no se reinscriban en el programa y cambien de residencia para quedarse en norteamérica como migrantes irregulares.