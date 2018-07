Viral: Hombre descubre infidelidad de su novia al ser entrevistados por Badabun

TIJUANA, MÉXICO.- El canal de YouTube del programa mexicano Badabun ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas semanas tras publicar un polémico episodio de su sección "Exponiendo a infieles", donde destapó el engaño de una joven con su novio, de origen nigeriano.



Se trata de Abdul, un joven rapero que se enamoró de Alejandra, una mexicana con la que sostuvo una relación de dos años.



A la pareja, que se encontraba sentada en un restaurante, les ofrecieron dinero por dejarse revisar el celular.



La presentadora de Badabun, Lizbeth Rodríguez, comenzó ofreciendo 100 pesos mexicanos (128.57 lempiras) por ver sus chats, 200 por Instagram y 300 por ver sus fotos. La pareja accedió. Primero Abdul, pero en el celular del enamorado chico, que vestía una camisa de Xolos de Tijuana, no se encontró nada sospechoso.



Al momento de ver el teléfono de Alejandra, todo cambió. La chica se puso de colores, pues tenía algo que esconder.

Mira aquí el capítulo completo (Min: 8:36)





La mexicana se puso nerviosa y al inicio no quería desbloquear su celular. Lizbeth comenzó a stalkearla y vio cada uno de sus chats y fotos y encontró mensajes comprometedores en los que la novia de Abdul trataba cariñosamente a otros chicos, les enviaba fotos y hasta hubo indicio de que se vio con varios de ellos en privado.



La reacción de Abdul fue inesperada, pues se le salieron las lágrimas al escuchar notas de voz románticas de su chica con otros.



"No llores, por qué lloras, siempre haces lo mismo", le dice la chica a su novio. "A mí no me puedes ver la cara de pend...", responde él.



En eso la chica toma su celular mientras intenta consolar a su, hasta ahora, novio y le dice: "es que tú y yo no estamos en el mismo canal, tú quieres casarte conmigo y yo todavía no quiero algo más serio, quiero salir de fiesta con mis amigos".



"Yo quería terminar contigo", agrega, antes de tomar su bolso y salir del lugar, donde dejó al joven con el corazón roto.



El vídeo supera las 6 millones de vistas en YouTube y es uno de los más compartidos en Facebook.