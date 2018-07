Lluvia de hojas de vida y llamadas de agentes en Fenafuth ofreciendo entrenadores para la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El plazo que se puso Fenafuth para nombrar al próximo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras vence en septiembre y las hojas de vida de entrenadores no paran de llegar a las Fenafuth, causando una lluvia de curriculums. Sí a usted le parece que dirigir a la Selección de Honduras es poca cosa pues...



En ese sentido, en Fenafuth están trabajando en la etapa de selección y hay ocho nombres que parte como favoritos desde ya para ocupar el cargo que dejó el colombiano Jorge Luis Pinto, quien ha entrado en una lista negociación en la federación de Egipto.



En ese sentido, los agentes de entrenadores argentinos andan con las "pilas puestas" y hay hojas de vidas que serán analizadas por una comisión examinadora que estaría siendo integrada por el secretario general José Ernesto Mejía, el presidente Jorge Salomón y los presidentes de la comisión de selecciones Rafael Villeda y Javier Atala. En las mismas, se mantiene un uruguayo y dos colombianos.



Sin orden de favoritismo, ni peso. Les compartimos el listado de ocho entrenadores con los que se podrían abrir comunicaciones en cualquier momento.

1- Edgardo Bauza

Ex entrenador de la Selección de Argentina y ya es mucho decir. Un Rey Midas de los milagros en el fútbol al sacar campeones de América (impensadamente) a la Liga de Quito de Ecuador y a San Lorenzo. Actualmente DT de Rosario Central en Argentina. Fue DT en Argentina, Perú, Ecuador, Arabia Saudita y Brasil. Seleccionador nacional de Argentina, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.



Actualidad: Actualmente es el DT de Rosario Central en Argentina.

Agentes: Envían sus papales constantemente a equipos y federaciones.

Salario: Según contratos públicos, en San Lorenzo ganó $85,000 dólares mensuales y en Sao Paulo (Brasil) $ 114,000 dólares mensuales

Posibilidad: (Lejos del prespuesto de Fenafuth).

2- Héctor Cúper

Con recorrido absoluto, 62 años, el Cabezón Cúper recien dejó de dirigir a la Selección de Egipto, con la que salió subcampeón de África y llegó al Mundial 2018. Cúper ha dirigido en Argentina, España, Italua, Georgia, Grecia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Su mejor etapa fue con el Mallorca y el Valencia de España.



Actualidad: Negociando con la Federación de Fútbol de Uzbekistán

Agentes: Su representante también envió su hoja de vida a las federaciones de Panamá y Costa Rica.

Salario: Con Egipto ganaba $ 125,000 dólares mensuales.

Posibilidad: (Lejos del presupuesto de Fenafuth).

3- Gustavo Matosas

Su llegada se promovió por medios de Estados Unidos, México y Honduras. Fenafuth aceptó tener sus papales en el escritorio y fuentes aseguran que sus intermediarios lograron al menos contactarse con federativos. Probado en México donde rozó la gloria con el León y el América, Matosas busca por segunda vez llegar al banquillo hondureño tras 2015.



Actualidad: No tiene equipo, pero estuvo comentando el mundial para una TV de Estados Unidos.

Agentes: Enviaron sus papeles a Fenafuth.

Salario: Aunque ha ganado más en México, su último salario en Paraguay y Argentina fue de $ 100,000 dólares mensuales.

Posibilidad: (Lejos del presupuesto de Fenafuth). .

4- Alexis Mendoza

Fue asistente de Reinaldo Rueda en Honduras y Ecuador. Titular del Júnior de Barranquilla, Alianza Petrolera (Colombia) e Independiente del Valle en Ecuador. Con Honduras, fue DT principal de la sub 23 y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero no dirigió al equipo en el torneo.



Actualidad: Actualmente no está entrenando a ningún equipo.

Agentes: Contactos por afinidad y pasado con Fenafuth.

Salario: Su último salario en el Júnior estuvo cerca de los $ 20,000 dólares.

Posibilidad: (Dentro del presupuesto de Fenafuth).

5- Ricardo Gareca

El argentino le devolvió la alegría a los peruanos al llevarlos a Rusia 2018. Perú sigue esperando que les renueve, él está esperando un llamado de la Argentina para suceder a Jorge Sampaoli.



Actualidad: Actualmente a la espera de Argentina.

Agentes: Medios lo promueven en varios países.

Salario: En Perú está sobre los $ 75,000 dólares

Posibilidad: (Fuera del presupuesto de Fenafuth).

6- Pedro Troglio

Como jugador le decían el Rulo o el Magnífico. Jugaba en River y en el Mundial 90 fue subcampeón con Argentina. Hoy tiene 57 años y es el actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina. Además ha dirigido a Universitario de Deportes en Perú y Cerro Porteño en Paraguay, pero su mayor experiencia está en Argentina con Tigre, Argentinos Júniors e Independiente.



Actualidad: Actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Agentes: Su representante también envió su hoja de vida a la Federación Panameña de Fútbol.

Salario: Públicamente se conoció que ganó $ 30,000.00 dólares en Perú.

Posibilidad: (Dentro del presupuesto de Fenafuth).

7- Ramón Díaz

Con 58 años, el Pelado Díaz fue seleccionador en Paraguay entre 2014 y 2016. Actualmente es el DT del Al-Ittihad Jeddah de Arabia Saudita y él mismo se "candidateó" para tomar la selección de fútbol de Argentina. Además ha sido DT de River Plate (a cada rato), San Lorenzo, Independiente y el América de México.



Actualidad: Actualmente es el DT del Al-Ittihad Jeddah de Arabia Saudita

Agentes: Sus representantes sondearon Honduras sin acercamiento directo.

Salario: En Arabia gana cuatro millones de dólares al año, $333,000 dólares mensuales.

Posibilidad: (Lejos del presupuesto de Fenafuth).

8- Luis Fernando Suárez

Ya trabajó con Fenafuth. Quizá se trate más de un rumor que de un regreso, aunque no se podría descartar el deseo de Suárez de volver a trabajar con una selección. En su momento lo candidateron en Ecuador, pero él busca llegar a ser el titular de la Selección Colombia desde hace años. Con Honduras asisitió al Mundial de Brasil 2014. Es un hombre que ya conoce la casa.



Actualidad: Actualmente es el DT de La Equidad en Colombia.

Agentes: Trabajan por llevarlo a una selección de América Latina.

Salario: Su último salario en Honduras fue de $ 50,000 dólares.

Posibilidades: (Dentro del presupuesto de Fenafuth).



Si hay algo que hacer notar, es que el agente argentino de la mayoría de estos entrenadores, tiene buen mercado en Arabia Saudita (Al-Hilal FC).