Donald Trump amenaza con un cierre federal por falta de acuerdo en construir muro en la frontera

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que está listo para provocar una nueva paralización del gobierno federal ("shutdown") si los demócratas no apoyan su proyecto de seguridad fronteriza, que incluye la construcción de un muro en el sur.



"Estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los Demócratas no nos dan los votos para la Seguridad Fronteriza, que incluye el Muro", tuiteó Trump.



"Tenemos que deshacernos de la Lotería, el Arresto y la Liberación, etc. y finalmente ir hacia a un sistema de Inmigración basado en el MÉRITO", continuó, refiriéndose en particular al sistema de lotería para conceder la residencia permanente en el país (tarjeta verde). El mandatario también quiere limitar la reunificación familiar.



"¡Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país!", concluyó.



Trump promulgó el proyecto de ley de financiación del gobierno federal el 23 de marzo, evitando así lo que habría sido un tercer cierre desde el comienzo del año.



Pero este compromiso aprobado por el Congreso entre republicanos y demócratas, que no satisfizo al presidente y amenazó con no estampar su firma, es válido solo hasta el 30 de septiembre.



El pretexto que usó Trump para vetar la ley fue la falta de compromiso en materia de inmigración y seguridad fronteriza, y sobre todo por el hecho de que el Congreso no aprobó los cuantiosos créditos que exigía para construir un muro a lo largo de la frontera con México.



De los 25.000 millones que había pedido, el presidente solo obtuvo 1.600 millones de dólares para levantar cercas y renovar algunas decenas de kilómetros.