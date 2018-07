Transportistas anuncian que no hay paro este lunes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Los transportistas organizados de Honduras anunciaron que este lunes a la población que podrán circular con tranquilidad en el país porque no habrá paro de unidades, esto tras acordar entre ellos pasar al Congreso Nacional la renegociación que mantenían con el gobierno en la que exigían una rebaja de 23.00 lempiras al galón de combustible.



Según los representantes del gremio no quieren perjudicar a la ciudadanía, por lo que se determinó no paralizar los buses y taxis.



Sin embargo, sostuvieron que seguirán en su lucha de pedir una reducción de los 23 lempiras del galón del combustible, para beneficiar a todos los hondureños.



Indicaron que ahora recurrirán al Congreso Nacional, donde pretenden presentar una iniciativa de ley para que se ejecute la reducción en los derivados del petróleo.



EL HERALDO conoció que el gobierno está buscando acuerdos con transportistas de la zona sur y del atlántico, luego que el pasado viernes llegaran a un arreglo con los de la zona norte del país.



En ese sentido, en el norte de Honduras se subirá dos lempiras al pasaje y se pretende bajar cinco lempiras a las gasolinas para los conductores de transporte.