El mensaje de Elvin Santos tras salir de prisión al ser señalado en el caso Pandora

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una foto sonriente cuando salía junto a su abogado del Primer Batallón de Infantería, en la aldea Las Tapias, no fue lo único que publicó en sus redes sociales el diputado Elvin Santos tras obtener medidas cautelares distintas a la prisión por el caso Pandora.

El excandidato presidencial compartió un emotivo documento donde agradace a su familia, amigos y simpatizantes por el apoyo durante el proceso judicial, donde afirmó que se le acusó injustamente.

"Expreso mi más profundo agradecimiento a Dios por su fidelidad, bondad y darme la fortaleza de poder sobrellevar esta etapa de la que injustamente se me acusó; a mi familia que es lo más valioso que poseo y que con su amor son quienes me mantinen fuerte y me animan a seguir adelante", escribió en un comunicado el parlamentario.

Santos, quien fue señalado junto a otras 38 personas por el desfalco de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se había presentado el pasado 23 de julio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para someterse a declaración de imputado.

Ese día, otras 28 personas, también señaladas por el mismo caso de corrupción, fueron enviadas a prisión mientras se celebraba la audiencia inicial.

El candidato presidencial fue uno de los 25 que recibieron medidas distintas a la prisión. Dos días antes, la jueza Lidia Álvarez Sagastume había dictado sobreseimiento definitivo para Mario Rolando Suazo y Mario Edgardo Suazo, padre e hijo.



En este sentido, el único que continuará su proceso legal desde prisión es Jacobo José Regalado, exministro de la SAG, acusado de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.