Mejor amiga de Demi Lovato le brinda su apoyo tras ser internada en el hospital

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDO

Muchas son las personas que han estado cerca de la artista Demi Lovato, después que ésta fuera llevada de emergencia al hospital por una supuesta sobredosis de drogas.



Entre la gente que la ha rodeado en estos difíciles momentos, tanto para su vida como su carrera artística, la bailarina de la gira ‘Tell Me You Me’, Dani Vitale, ha permanecido a su lado, según informaron diversos medios de comunicación.



“Dani pasó todo el día en el hospital con ella”, dijo una fuente cercana a Demi y agregó que, “Dani y Demi se conocen desde hace mucho tiempo y están muy unidas”.



De hecho, Lovato estaba celebrando el cumpleaños número 28 de Vitale en Saddle Ranch, en Hollywood, solo horas antes de la sobredosis, por lo que cientos de fans de la intérprete de ´Stone Cold´ arremetieron contra la bailarina en las redes sociales.



Debido a esto, la fuente insistió en que la mejor amiga de Lovato no tuvo nada que ver con el incidente de su amiga.



Por otra parte, en diferentes ocasiones, se ha rumorado que Demi Lovato y Dani Vitale mantienen una relación que va más allá de una amistad.