Se acrecienta la división en el CCEPL por el caso Pandora

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La división en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) se reactivó con el caso Pandora, en el cual están involucradas dos figuras que han sido influyentes en este histórico partido: Elvin Santos Lozano y su hijo, el diputado Elvin Santos Ordóñez.

Las fuerzas del zelayismo (seguidores de Luis Zelaya) y del gabrielismo (Gabriela Núñez), que fueron rivales en las elecciones primarias, han intercambiado expresiones públicamente y en las mismas sesiones que nada tienen que ver con la pregonada unidad de su partido.

Zelaya, presidente del órgano de dirección, apuesta por una renovación que incluya no solo la creación de nuevos liderazgos, sino la restitución de la doctrina ideológica que a criterio del veterano dirigente, Jorge Arturo Reina, se ha perdido por las decisiones tomadas por las fuerzas conservadoras que han controlado los sellos de la institución.

El CCEPL está formado por doce miembros propietarios, la mayoría de los cuales respaldan las decisiones de Zelaya, incluyendo a Enrique Ortez Sequeira y Eduardo Martell, quienes en las primarias de 2017 encabezaron movimientos internos renovadores.

El haber expresado Luis Zelaya que el partido no apoyará institucionalmente a sus militantes, involucrados en el caso Pandora, no le gustó al resto de miembros del CCEPL, seguidores de la familia Santos.

Estos miembros son José Luis Moncada, Carolina Echeverría, Jacky Moncada, Aitza Zelaya y Martín Chicas. “El Partido Liberal no puede juzgar, decir que van a ser expulsados no es propio del liberalismo, a los liberales hay que darles la oportunidad de la defensa y al debido proceso, pero no prejuzgarlos”, dijo Moncada.

Por su parte, Echeverría dijo que ella está acostumbrada a ser solidaria con sus amigos en las buenas y en las malas y aún más en las malas y lamentó que el liberalismo está perdiendo uno de los principios que históricamente lo ha caracterizado: la solidaridad.

Víctor Cubas, otro dirigente elvincista que no es miembro del CCEPL, dijo que “hay indignación por la postura de las autoridades del partido (pues) una institución política debe ser solidaria con sus miembros, mientras no sean vencidos en juicio”.