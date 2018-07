Con cuatro partido inicia la Liga Nacional en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Con la primera reprogramación a cuestas horas antes de empezar la Liga Nacional, el Torneo Apertura inicia el fuego sagrado este día con cuatro partidos, el último a las 8:00 PM en la ciudad capital Tegucigalpa, una urbe marcada por la delincuencia y la falta de transporte nocturno.

Juticalpa y España es el único duelo que los cerebros de la Primera División dejaron para mañana domingo, el día por historia más apegado a la práctica de fútbol “profesional”.

Suma y sigue...

Pero si el tema de las reprogramaciones sigue siendo el pan caliente de todos los torneos, ayer se sumó un ingrediente más a este pan que se mete al horno este sábado.

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol, confirmó que varios entrenadores de equipos de Liga y Liga de Ascenso no podrán dirigir hasta no completar las 30 horas de capacitación que exige la Fenafuth y el Colegio Nacional de Entrenadores.

“Hay cinco técnicos de Liga Nacional que cumplieron el requisito, pero los de Olimpia, Motagua, Marathón y Real España no. Si dirigen habrá una multa y pérdida de puntos”, explicó Pepe Mejía. La próxima semana se impartirá un curso intensivo en Tegucigalpa para que los entrenadores cumplan su deuda.

Debuta el campeón

En lo estrictamente futbolístico, el campeonato nacional arranca a las 3:00 de la tarde en el Yankel Rosenthal con el partido entre Marathón y Vida.

Héctor Vargas alista todo lo que tiene: El Tico Roy Smith, Carlos el Chino Discua, Marlon el Machuca Ramírez, Carlos Róchez y Jorge el Ñangui Cardona llegaron para reforzar al último campeón, que medirá las fuerzas del Rojo de Raúl Martínez Sambulá, quien ha vuelto a dirigir en la gran carpa con un equipo plagado de interrogantes (incorporaron a Grant y Devron y siguen Jamaal y St. Prix).

Se estrena el Minero

Después inicia una maratón de partidos: a las 5:00 de la tarde de nuevo habrá fútbol en el Roberto Martínez ávila de Siguatepeque cuando Real de Minas se presente en sociedad ante Olimpia, el equipo de Nahún Espinoza que se ha reforzado y tiene hasta dos jugadores de primer nivel en cada puesto para recuperar la corona.

Para hoy, sin embargo, no podrá contar con Donis Escober, Ever Alvarado y Johnny Palacios. En el recién ascendido Javier Padilla será la pantalla de Reinaldo el Chino Tilguath, quien no puede dirigir al no tener Licencia A.

Doble en Tegucigalpa

Una hora más tarde inicia un doblete en el Nacional. A las 6:00 de la tarde los Lobos de la UPN, con Dílmer Gutiérrez como fichaje estrella, le hacen los honores a Honduras de El Progreso, el equipo de Mauro Reyes que apuesta por un portero mexicano, Wilmer Fuentes, Danilo Tobías, Román Valencia y Clinton Arzú para recuperar el protagonismo perdido.

Finalmente, a las 8:00 de la noche (el horario menos apetecido por la afición para ir al estadio de Tegus) Motagua jugará un partido que no pudo adelantar sino hasta que se dio cuenta esta semana que el martes debuta en Liga Concacaf ante Bandits. El argentino Galvaliz, el paraguayo Moreira, Carlos Sánchez y Sergio Peña son las cartas de la Barbie Vazquez para enfrentar a Platense, al que se le ha dificultado salir del puerto por las exigencias de los transportistas.