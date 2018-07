A través de una iniciativa de Ley transportistas pedirán bajarle a los combustibles

Marbyn Galo aseguró que no quieren aumento a las tarifas del transporte.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La dirigencia del transporte determinó la noche de este viernes que a pesar de no llegar a un acuerdo con el gobierno, no pararán sus unidades para no afectar a la población hondureña, sin embargo, enviarán una iniciativa ciudadana para lograr que se le baje a los combustibles.

Marbyn Galo, presidente del Transporte, solicitó la ayuda de los hondureños para lograr que a través del Poder Legislativo se logre su demanda, la cual intenta bajarle 23 lempiras al galón de gasolinas.

“En este momento anunciamos que nos vamos a dirigir al Congreso y llevaremos una iniciativa de ley para la rebaja de los combustibles. Ustedes diputados deben decidir sin colores políticos a favor del pueblo”, apuntó.

"Hemos encontrado falta de voluntad y soberbia por parte de algunos del gobierno. No queremos un tan solo centavo de incremento en la tarifa de los usuarios, pedimos los 23 lempiras de rebaja en los combustibles, agregó.

Acuerdo con el gobierno

La dirigencia del transporte calificó como falso que se haya llegado a un acuerdo con el gobierno de Honduras y piden a sus bases estar atentas para comenzar "las medidas que conforme a derecho corresponden".



El gremio se pronunció horas después de que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) anunciara en conferencia de prensa que habían llegado a un acuerdo.



El mismo establece un aumento de dos lempiras al bus amarillo y uno al rapidito, además una baja al galón de gasolina, que aplica solo para las unidades del transporte público.

Tras esta información, los transportistas salieron al paso y aseguraron que estas "son completamente falsas, y tendenciosas, las cuales buscan engañar a la población y afectar la lucha legítima que hemos emprendido".



Asimismo, la dirigencia reiteró que mentienen la postura de rebajar 23 lempiras al galón de combustible a toda la población, advirtiendo que no aceptarán propuestas diferentes.



"Emplazamos al Gobierno de la Republica, para que inmediatamente retorne al camino de la verdad, y que no apele a la mentira y desinformación", señala el comunicado.



"Así mismo, hacemos un llamado a la población en general y a nuestras bases del transporte en todo el país, que se mantengan firmes en la lucha, y prestos al llamado para tomar las medidas que en derecho correspondan", puntualizó.

