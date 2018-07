Porfirio Lobo Sosa sobre implicados en el caso Pandora: "Estoy seguro que no sabían de dónde provenían esos fondos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), se refirió este viernes al caso Pandora, escándalo que salpica a actuales diputados del Congreso Nacional, entre ellos compañeros del Partido Nacional de Honduras.

Respecto al desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el exmandatario dijo en una entrevista para "HRN", que durante las campañas políticas "nadie anda preguntando de dónde sacan los fondos".

"Estoy seguro que no sabían de dónde provenían esos fondos y tenían confianza en la dirección. Uno nunca anda preguntando de dónde salen los fondos, eso lo maneja la campaña. Uno confía que los fondos deben ser legítimos", argumentó.

De igual manera, se solidarizó con los líderes políticos que enfrentan el proceso legal y que aún esperan con incertidumbre la resolución de la jueza (que podría llevarlos a la cárcel o dejarlos en libertad), después de culminada la audiencia inicial. "Quiero expresar mi solidaridad profunda con todos los líderes que enfrentan esta situación, muchos han sido compañeros de lucha durante años".

Lobo Sosa también remarcó que no desea que este proceso legal se torne igual al de Rosa Elena Bonilla, la ex primera dama de Honduras que aún permanece recluida por el caso "Caja chica de la Dama". "Lo que puedo esperar es que el proceso sea correcto, enmarcado en ley, que no pase lo que sucedió con mi querida Rosa, que se han violentado los derechos humanos, dignidad personal y violaciones al debido proceso", lamentó.

Finalmente, el político nacionalista se mostró apesarado por las capturas de varios miembros del partido de la estrella solitaria. "Duele ver envueltos a muchos compañeros. No es lo que uno desearía para una persona que ha luchado por Honduras y el partido. No es un retiro justo", manifestó.

