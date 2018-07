Olimpia viajará diezmado para el duelo ante Real de Minas en el inicio del torneo de Apertura

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Los merengues del Olimpia de la capital de Honduras, realizaron su última practica previo al viaje a Siguatepeque, donde mañana sábado se medirán al equipo Real de Minas, recién ascendido a la Primera División.



La mala noticia en el campamento merengue es que no cuentan con el plantel completo para este compromiso, unos por lesión y otros por no estar al ritmo de juego.



Donis Escober

El meta sigue el proceso de recuperación de la molestia que tiene en una de sus rodillas y debido a eso no realizará el viaje. El portero se mantiene en un plan de fortalecimiento.



Johnny Palacios

El defensa sufrió una molestia el pasado partido de la Copa Presidente y tuvo que se evaluado por el médico. Palacios sufre de una tendinitis y para no arriesgarlo es baja para este duelo.



Ever Alvarado

El defensa es otro que se suma a las bajas, pero este es que debe cumplir con un partido de sanción por la expulsión que sufrió en el partido de las semifinales del torneo pasado ante el Motagua.



Óscar Salas, Leandro Motta y Hendry Thomas

Los tres volantes volantes tampoco formarán parte de la expedición merengue para este inicio de torneo, ya que ambos aún no están al cien por ciento de la parte física y deberán seguir con los trabajos de preparación.



-Datos del partido-

Hora: 5:00 PM

Lugar: Estadio Roberto Martínez, Siguatepeque

Precios: Sol 120, Preferencia 120 lempiras

Transmite: Sotel Canal 11