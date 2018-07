Carlos Discua manda un mensaje de apoyo a Rubilio Castillo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS



El exmotagüense Carlos Discua, afirmó estar contento en su nuevo casa y aseguró que quiere aportar. Además, le mandó un mensaje de apoyo a Rubilio Castillo, que no pudo fichar por el PAS Giannina de Grecia. No niega que le gustaría tenerlo como compañero ahora en los verdes.



Comenzó diciendo que ya tiene ganas de que el campeonato arranque: "Estoy contento de estar aquí y con ansias de comenzar el torneo. Me han tratado bastante bien, como si fuera mi casa, no me ha afectado nada. Voy bastante bien".



Destacó de su nueva casa que: "el equipo se ve como una familia por eso las cosas han salido bien, he llegado y me han recibido de la mejor manera, ahora espero que el sábado la afición me reciba de la mejor manera y nosotros darle una alegría".



Adelantó que desea:" aportarle al Marathón, sabemos que este equipo es el campeón y todo rival se va a exigir más. Todo equipo le va a querer ganar y nosotros no queremos quedarle mal a la gente", dijo.



MENSAJE A RUBILIO

Chino no perdió la oportundidad para enviarle un mensaje de apoyo a su amigo y excompañero, Rubilio Castillo,cuyo fichaje al fútbol griego se frustró. "Él sabe que somos amigos. Supe la noticia y ya platicamos, creo que es un jugador que tiene mucha experiencia, ha madurado muchísimo, sabe lo que le espera, Dios tiene un propósito para él. Lo que le hice saber es que es una gran persona y gran jugador, que siga trabajando , que mejores cosas vendrán", manifestó.



¿Es un golpe muy duro?, "Sí, venía luchando por esta oportunidad, me consta, estuvimos bastante tiempo en Motagua y venía luchando por esta oportunidad, que la verdad merece, estoy un poco triste por eso, pero Rubilio es muy fuerte, sabe que tiene mi apoyo. Es un golpe muy duro, pero seguramente se va a levantar como se ha hecho de otras más difíciles, la vida sigue y le llegarán otras oportunidades".



Marathón intentó fichar a Rubilio y ahora se abre nuevamente esa probalidad, esto dijo Discua: "No sé, esta posibilidad, ojalá que si se da, bienvenido sea. Él sabe que cuenta conmigo y sería de mucha ayuda para el equipo".



DEBUT

Discua podría debutar como verdolaga este sábado ante Vida y esto lo ilusiona: "Espero que sí, estoy trabajando para eso y esperemos en Dios que se dé la oportunidad de salir en el once y aportarle al equipo", puntualizó.



El Monstruo ha tenido un paso implacable en la pretemporada, pero no se debe confiar: "No es lo mismo un partido de liga, que uno amistoso, pero eso nos llena de confianza y tranquilidad, que nos hemos exigido independientemente del rival que nos ha tocado, ahora esperamos que las cosas salgan bien".



Vida llega con problemas, pero los verdes no piensan en ellos:"Esperamos aprovechar el trabajo que hemos hecho, no importa el rival, le tenemos mucho respeto, vamos a intentar hacer todo lo que hicimos en la pretemporada. El Vida vendrá a darlo todo también, los jugadores dentro del terreno de juego se olvidan de muchas cosas", finalizó.