Me he levantado de peores: Rubilio Castillo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Lejos de que lo diezmara el no haber fichado con el PAS Giannina de Grecia, Rubilio Castillo se mostró fortalecido a su regreso al país y lo primero que hizo fue visitar al doctor óscar Benítez para constatar su buen estado de salud.

“Esto es algo genético, algo con lo que nací y obviamente los doctores de allá desconocen de esto. Yo tengo el respaldo del doctor Benítez y eso es importante. Él puede hablar con más transparencia”, dijo Rubilio, tras salir de la consulta médica.

El delantero viajó el domingo a Grecia para enrolarse en el PAS Giannina de la primera división griega, pero el miércoles el equipo emitió un comunicado en donde explicó que no contrató al catracho por no pasar los exámenes médicos.

“Nací con un ligamento de una rodilla más corto que el de la otra. No estoy engañando a nadie, me fui bien de acá. Es como que alguien tenga una oreja más grande que otra. No influye en nada”, apuntó.

El jugador sospecha de que el Pas Giannina no lo contrató porque ellos pensaban vender al delantero Pedro Conde, pero no pudieron lograr. “El delantero Conde ya no va a ser vendido, pero me lo hubieran dicho desde el principio. No sé si sea un pretexto, pero está todo raro porque los médicos acá dicen algo distinto a lo que dicen allá. No juzgo a nadie, estoy tranquilo, mi carrera sigue en pie y lo que me desean mal les digo que no lo van a lograr, estoy fortalecido”.

Viene con más ganas

El atacante de 26 años explicó que “es algo normal y no me dificulta en nada. El doctor da fe de eso. He participado en clubes de Honduras, México, con la Selección. Llevo años jugando así, no tengo ninguna operación”.

Confiado en sí mismo y en un mejor devenir, RoRuca avisó: “Me he levantado de peores y esta no va a ser la excepción. Vengo con más ganas, con mucha ilusión y las personas que me quieren ver caído todavía no lo van a lograr porque todavía sigo de pie”.

Y es que apenas conocida la noticia, algunos utilizaron las redes sociales para escribir mensajes despectivos sobre Roruca.

“No soy ni el primero ni el último jugador al que le sucede esto. Son tantos los mensajes lindos que me han mandado a mis redes sociales que pasan desapercibidos los mensajes malos”.

El atacante lamentó la actitud de varios aficionados catrachos: “No me afecta, estamos acostumbrados. Los hondureños tenemos ese mal, que cuando te va bien a los demás les molesta y cuando tropiezas es la celebración, pero igual les deseo lo mejor y que Dios los bendiga”.

Motagua es primera opción

Rubilio, el hombre de los 76 goles ligueros con la camisa de Motagua, no descartó salir al extranjero, pero se centra para jugar en el país.

“Voy a esperar con qué equipo voy a jugar en la Liga Nacional; lo más pronto posible voy a estar con un club de acá”. El atacante, que ha coqueteado con Real España y Marathón, afirmó que el Ciclón tiene un paso adelante respecto a los tros clubes de primera que lo pretendan fichar. “Siempre he manifestado que Motagua tiene la primera opción y lo sigo manteniendo. Vamos a tomar la decisión un poco acelerado porque el inicio del torneo está a la vuelta de la esquina. La mentalidad está siempre en salir al extranjero”.

Antes de preparar el viaje a La Ceiba (en donde estará entrenando), Rubilio visitó junto a su esposa a Benítez (médico de la H) y solicitar un dictamen de su condición genética para evitar que le vuelve a suceder lo que le pasó en Grecia.

“Vengo con muchas ganas”, selló Roruca que seguramente va por más.